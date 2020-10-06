撒61億拚綠能 英相強森承諾10年內全國房屋由風力供電

英國首相強森今日承諾，英國政府將啟動「綠色工業革命」，創造數十萬就業機會，並預計在10年之內，達到國內每棟房屋皆以風能供電的目標。（路透）

2020/10/06 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森今（6）日承諾，英國政府將啟動「綠色工業革命」，創造數十萬就業機會，並預計在10年之內，達到國內每棟房屋皆以風能供電的目標。

根據《美聯社》報導，強森在保守黨的年度會議中表示，政府將在港口和工廠投資1.6億英鎊（約新台幣61億5520萬），來幫助新一代風力發電機的生產，並且允諾將支持大規模的風力發電項目，包括離岸風電等。報導中指出，他也將自己描繪成1個「有願見的人」，並提到在未來的綠色工業革命後，人們使用電力時將不再感到罪惡。

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根據英國再生能源協會表示，1.6億英鎊的投資金額僅是目標所需成本的一小部分，目前英國約有6分之1的電力來自於風能，僅足以供1810萬戶的家庭用電。

報導提到，強森正試圖將政治討論焦點從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情轉移至綠色經濟上，因目前英國政府正因武漢肺炎的嚴峻疫情遭受強烈批評，截至目前為止，英國國內因武漢肺炎而死亡的人數已逾4萬2000人，為全歐洲最高的死亡人數。因為疫情危機，英國許多倡議已排到了議程之外，但目前「綠色經濟」仍是強森亟欲推動的項目。

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