武漢肺炎疫情席捲全球 各國確診政要一次看

美國總統川普（左圖，美聯社）今天確診武漢肺炎，震驚全球；之前英國首相強森（右圖，歐新社）也曾確診，並因重症住院治療，好不容易才恢復健康。

2020/10/03 01:43

〔中央社〕美國總統川普已確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19，），川普並非染疫元首首例，以下綜合美聯社及路透社報導，整理疫情爆發以來各國確診政要名單。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情席捲全球，幾乎沒有地區得以倖免，除已確診的美國總統川普伉儷外，以下這些各國政要都在疫情爆發後接連中鏢。

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綜合美聯社及路透社報導，在繁忙政務中不幸染疫的各國政要包括：

●美國

美國總統川普伉儷在貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）確診後接受採檢，1日證實雙雙確診。白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）7月也曾確診，為川普團隊確診的最高層級官員。

●英國

英國首相強生（Boris Johnson）為首例確診的主要國家領導人，4月因病情突然惡化住進加護病房，現已痊癒出院。

現年71歲的英國王位第一順位繼承人查爾斯（Prince Charles）王子則在3月確診，所幸症狀輕微，僅隔離一週。

●歐盟

歐盟的英國脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）3月證實確診。

●加拿大

加拿大總理杜魯道妻子蘇菲．杜魯道（Sophie Gregoire Trudeau）3月從英國返國後身體不適，採檢結果為陽性，全家因此隔離兩週。

●巴西

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7月證實染疫，但在確診逾2週後採檢結果轉為陰性，他以此大肆宣傳尚未證明有效的瘧疾治療用藥羥氯奎寧（hydroxychloroquine）對武漢肺炎的療效。

波索納洛長子、參議員福拉畢歐（Flavio Bolsonaro）8月也證實染疫。

●宏都拉斯

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）6月確診，聲稱開始接受尚未證明有效的實驗性MAIZ療法，僅短暫住院後就出院，並與他國同聲要求，公平取得任何武漢肺炎疫苗。

●白羅斯

白羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）曾駁斥對疫情的憂心是「精神錯亂」，並建議靠喝伏特加酒保持健康。他7月自稱染疫，但沒有出現症狀且已痊癒。

●瓜地馬拉

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）9月確診，他表示症狀並不嚴重，沒發燒、只有身體痠痛，「就像重感冒」，但仍因此隔離在家工作。

●玻利維亞

玻利維亞臨時總統艾尼茲（Jeanine Anez）7月確診後進行居家隔離，但她之後表示自己已經好多了。

●多明尼加共和國

多明尼加共和國新任總統阿比納德（Luis Abinader）角逐總統大位期間曾因染疫隔離數週，但已痊癒，並在7月大選中取得勝利。

●伊朗

中東疫情以伊朗為中心爆發，不少伊朗高層官員都染疫，包括2名副總統賈漢吉瑞（Eshaq Jahangiri）和艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar），以及多名內閣閣員。

●印度

71歲的印度副總統納依度（Venkaiah Naidu）日前確診，副總統辦公室稱，納依度無症狀且已在家隔離。

總理莫迪政府二把手、內政部長夏哈（Amit Shah）上月確診入院治療，現已康復；鐵道部國務部長安加迪（Suresh Angadi）及前總統穆克吉（Pranab Mukherjee）則不幸病歿。

●以色列

以色列前衛生部長黎茲曼（Yaakov Litzman）4月在任時染疫後康復；耶路撒冷事務部部長裴瑞茨（Raffi Peretz）在夏季全球疫情蔓延之際確診，現已康復。

●南非

南非確診病例在6、7月激增，當時礦產資源部長曼塔錫（Gwede Mantashe）及勞動部長恩克塞西（Thulas Nxesi）等閣員接連中鏢。

●南蘇丹

南蘇丹第一副總統馬查爾（Riek Machar）和若干內閣閣員染疫。

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