太清晰！國際太空站掠過月亮 美知名天文攝影師捕捉罕見瞬間

2020/10/16 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕國際太空站（International Space Station，ISS）是人類在外太空重要的觀測、研究據點，美國知名天文攝影師麥卡錫（Andrew McCarthy）近日成功拍到了國際太空站掠過月亮的瞬間，該貼文引起大量網友關注。

美國知名天文攝影師麥卡錫昨（15）日在推特上貼出照片，表示自己在近日的清晨時分，成功捕捉到了國際太空站掠過月亮4％表面亮度位置的瞬間，他更興奮指出這是「非常短暫而罕見的事件」，可以看見照片中國際太空站恰好掠過亮面，可說是相當清楚。

除此之外，麥卡錫甚至秀出國際太空站掠過瞬間的影片，讓許多網友看了相當驚艷，留言表示「這讓我震驚不已」、「能順利拍到在太空中快速移動的國際太空站，做得好！」

有趣的是，麥卡錫也推出這張稀有照片印在帆布上製成的藝術品，其中尺寸最小的要價75美金（約新台幣2千1百元），最大的則要價450美金（約新台幣1萬3千元）。

Yesterday morning I captured an incredibly brief and rare event, the ISS transiting the 4% illuminated moon during the daytime. #astrophotography #space #opteam pic.twitter.com/hAxYOsMZSo — Andrew McCarthy （@AJamesMcCarthy） October 15, 2020

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