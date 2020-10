太清晰！國際太空站掠過月亮 美知名天文攝影師捕捉罕見瞬間

2020/10/16 10:37

〔即時新聞/綜合報導〕國際太空站(International Space Station,ISS)是人類在外太空重要的觀測、研究據點,美國知名天文攝影師麥卡錫(Andrew McCarthy)近日成功拍到了國際太空站掠過月亮的瞬間,該貼文引起大量網友關注。

美國知名天文攝影師麥卡錫昨(15)日在推特上貼出照片,表示自己在近日的清晨時分,成功捕捉到了國際太空站掠過月亮4%表面亮度位置的瞬間,他更興奮指出這是「非常短暫而罕見的事件」,可以看見照片中國際太空站恰好掠過亮面,可說是相當清楚。

除此之外,麥卡錫甚至秀出國際太空站掠過瞬間的影片,讓許多網友看了相當驚艷,留言表示「這讓我震驚不已」、「能順利拍到在太空中快速移動的國際太空站,做得好!」

有趣的是,麥卡錫也推出這張稀有照片印在帆布上製成的藝術品,其中尺寸最小的要價75美金(約新台幣2千1百元),最大的則要價450美金(約新台幣1萬3千元)。

Yesterday morning I captured an incredibly brief and rare event, the ISS transiting the 4% illuminated moon during the daytime. #astrophotography #space #opteam pic.twitter.com/hAxYOsMZSo