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    首頁　>　國際

    太清晰！國際太空站掠過月亮 美知名天文攝影師捕捉罕見瞬間

    2020/10/16 10:37
    美國知名天文攝影師麥卡錫近日成功拍到了國際太空站掠過月亮的瞬間，該貼文引起大量網友關注。（圖取自麥卡錫推特）

    美國知名天文攝影師麥卡錫近日成功拍到了國際太空站掠過月亮的瞬間，該貼文引起大量網友關注。（圖取自麥卡錫推特）

    〔即時新聞／綜合報導〕國際太空站（International Space Station，ISS）是人類在外太空重要的觀測、研究據點，美國知名天文攝影師麥卡錫（Andrew McCarthy）近日成功拍到了國際太空站掠過月亮的瞬間，該貼文引起大量網友關注。

    美國知名天文攝影師麥卡錫昨（15）日在推特上貼出照片，表示自己在近日的清晨時分，成功捕捉到了國際太空站掠過月亮4％表面亮度位置的瞬間，他更興奮指出這是「非常短暫而罕見的事件」，可以看見照片中國際太空站恰好掠過亮面，可說是相當清楚。

    美國知名天文攝影師麥卡錫昨日在推特上貼出照片，表示自己在近日的清晨時分，成功捕捉到了國際太空站掠過月亮4％表面亮度位置的瞬間。（圖取自麥卡錫推特）

    美國知名天文攝影師麥卡錫昨日在推特上貼出照片，表示自己在近日的清晨時分，成功捕捉到了國際太空站掠過月亮4％表面亮度位置的瞬間。（圖取自麥卡錫推特）

    除此之外，麥卡錫甚至秀出國際太空站掠過瞬間的影片，讓許多網友看了相當驚艷，留言表示「這讓我震驚不已」、「能順利拍到在太空中快速移動的國際太空站，做得好！」

    有趣的是，麥卡錫也推出這張稀有照片印在帆布上製成的藝術品，其中尺寸最小的要價75美金（約新台幣2千1百元），最大的則要價450美金（約新台幣1萬3千元）。

    有趣的是，麥卡錫也推出這張稀有照片印在帆布上製成的藝術品，其中尺寸最小的要價75美金（約新台幣2千1百元），最大的則要價450美金（約新台幣1萬3千元）。（圖取自網站）

    有趣的是，麥卡錫也推出這張稀有照片印在帆布上製成的藝術品，其中尺寸最小的要價75美金（約新台幣2千1百元），最大的則要價450美金（約新台幣1萬3千元）。（圖取自網站）

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