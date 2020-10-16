家中掛挺川普旗幟 美高中生遠端上課不願拿下遭踢出

美國高中生因不願撤下挺川普旗幟遭剔出課程引發爭議。（歐新社）

2020/10/16 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選選戰激烈，也造成民間立場高度分化，美國一名高中生在遠端上課時因身後掛著挺川普旗幟，被授課老師要求拿下，該名學生不願照辦，結果就被踢出了線上課程。

綜合外媒報導，紐澤西州的高中生里貝羅（Anthony Ribeiro）當地時間週四在家遠端上課，他的身後掛著一幅藍色的「川普 2020 讓美國再次偉大」的旗幟。里貝羅說，一開始登入課程時只有他一人，老師吉爾曼（Andrew Gilman ）看了看並未多說什麼，接著陸續有16至20名左右同學上線，吉爾曼才點了里貝羅的名字，要求他將旗幟拿下，指他的課堂上不容許政治議題。

請繼續往下閱讀...

里貝羅搖頭不願照辦，吉爾曼便說，「如果你不起身把旗幟拿下，我就得要求你離開。」里貝羅揮揮手和大家示意再見，然後就被踢出線上教室。里貝羅的母親得知後相當驚訝，「我無法相信會有老師要求我的兒子把我家裡的東西拿下」，事後致電給學校校長，她說對方也同意百分之百是校方的錯。

里貝羅還提到，吉爾曼雖然稱課堂上不容許政治議題，但他其實在學期初討論全球暖化議題時，就曾表達過自己的政治立場，告訴學生「民主黨是唯一選擇」。然而，里貝羅同一天在上英文課時也被老師要求拿下旗幟，他覺得違抗會有害他的成績，因此照辦。

地方政府後來對此事發表聲明，指里貝羅沒有違反線上課程中有關政治的任何常規，已對此事與涉事人員合作，盼能解決問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法