第二場辯論取消 川普拜登兩地同時辦市民大會

美國總統大選第二場辯論取消，兩黨候選人川普（左）與拜登（右）15日晚間將在兩地同時舉行市民大會。（美聯社）

2020/10/15 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數20天，原訂於當地時間15日舉行的第2場總統辯論會，在川普染疫後宣布取消。民主黨總統候選人拜登日前宣布15日將在費城舉辦市民大會，美國總統川普同時則在邁阿密進行，兩名候選人隔空較勁。

綜合外媒報導，美國國家廣播公司（NBC）14日晚間宣布，將轉播川普15日晚間8點（台灣16日上午8點）在佛羅里達州邁阿密的市民大會，一小時的活動將接受佛州選民的提問。民主黨的拜登同一時間則在費城舉行，預計將由美國廣播公司（ABC）轉播。

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川普在邁阿密的活動將在佩雷斯藝術博物館 （Pérez Art Museum Miami）的戶外進行，並遵守防疫指南，觀眾必須配戴口罩，川普和主持人則將保持3.6公尺的距離。白宮國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）14日接受採訪時證實川普已不具傳染力，能夠出席公開活動。

兩黨候選人同時進行問答活動，引發許多反對聲浪，部分人士認為，候選人透過市民大會隔空較勁將不利於民主，民眾被迫只能觀看其中一場，對於美國選民來說是一個糟糕結果。

總統大選第2場辯論原訂在15日進行，川普染疫後，辯論委員會建議採取線上連線，川普團隊則提議將辯論延期，堅持面對面辯論，多次討論未果宣布取消。總統大選最後一場辯論則將在22日於田納西州納什維爾（Nashville）進行。

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