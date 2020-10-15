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    35年黨員轉發批習文章就遭殃！中國學者：明顯涉黨內鬥爭

    中國浙江杭州學者朱康迪認為，葉富興職位不低，這次因為轉載批習文章被捕，很明顯涉及黨內鬥爭。圖為中共領導人習近平談話。（彭博）

    中國浙江杭州學者朱康迪認為，葉富興職位不低，這次因為轉載批習文章被捕，很明顯涉及黨內鬥爭。圖為中共領導人習近平談話。（彭博）

    2020/10/15 18:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國寧波市象山縣前政協副主席葉富興日前遭開除黨籍、公職，原因就是中國浙江省紀律委員會日前指他「嚴重違紀違法」，而「傳播詆毀、污衊黨和國家領導人的文章」也是其中一項罪名。中國浙江杭州學者朱康迪就認為，葉富興職位不低，這次因為轉載批習文章被捕，很明顯涉及黨內鬥爭。

    綜合媒體報導，浙江省紀委發出通報，指控寧波市象山縣前政協副主席葉富興「嚴重違反政治紀律」，並列出多條罪行，包含和他人串供對抗審查、違反廉潔紀律、涉嫌收賄還有「傳播詆毀、污衊黨和國家領導人的文章」等，因此當局將開除其黨籍、公職，並「收繳其違紀違法所得」，移送至檢察機關。

    葉富興1985年6月就加入中國共產黨，入黨已經超過35年，在象山縣原先擔任教職，接著從助理一步一步爬到象山縣政協副主席位置，曾在象山縣擔任多個重要職位，包含教育局局長、縣人大常委會副主任等。

    中國浙江杭州學者朱康迪接受《自由亞洲電台》 訪問時表示，葉富興職位不低，這次因為轉發詆毀習近平的文章遭到逮捕，明顯涉及黨內鬥爭，更代表中共當局加強言論控制，「對自己人下手更狠」。

    中國法律學者陳智則表示，葉富興面臨的刑事起訴明顯是羅織罪名，賄款部分可能會為了夠判十年徒刑以上湊足數目，若被告人數不足，就會找證人做偽證。

    有網友也指出，葉富興受賄在黨內算小事，不過涉及權力問題就變大事，「估計『傳播詆毀、污衊黨和國家領導人的文章』是主要罪名，其他都是次要的」，網友更認為，中共現今言論管控加強，恐怕是要效仿過去毛澤東為鞏固領導地位，發起的延安整風運動。

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