習近平遊潮州！女導遊靠太近 貼身護衛當眾出手了

習近平（前排左）12日遊潮州，1名深藍連身裙女導遊（前排右）貼身解說。（圖取自新華社）

2020/10/13 01:03

〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平12日前往廣東省，在潮州市廣濟橋、廣濟樓、牌坊街觀賞當地文物，官方安排1名女導遊沿路解說，不料，可能女導遊靠習近平太近，一旁的貼身護衛竟當眾出手，畫面在網路瘋傳引起熱議。

中國官媒《新華社》宣稱，習近平12日到廣東省考察，先到潮州市廣濟橋、廣濟樓、牌坊街，接著前往潮州三環公司聽簡報，了解企業自主創新和生產經營情況、文物修復保護、文化傳承、文化旅遊資源開發等情況，官媒也釋出大量照片，習近平室外都沒戴口罩。

請繼續往下閱讀...

根據《希望之聲》報導，習近平到潮州考察這天，潮州全城都被官方清空，街道空無一人，道路也無車輛來往，陪在習近平身旁的是中國國務院副總理劉鶴、中共中央辦公廳主任丁薛祥、廣東省長馬興瑞，旁邊的「民眾」被發現其實都是臨時演員，簇擁著高官不斷歡呼、鼓掌，配合揮手致意。

報導指出，當地傳出的1段影片顯示，習近平身旁圍繞著許多貼身侍衛，有人拿著防彈公事包，有人保持極高警覺，1名女導遊與習近平共處於侍衛們的包圍圈當中，且兩人距離比其他官員都要更近，1名藍衣侍衛因此出手將女導遊拉回，不過手還沒碰到對方，發現攝影機鏡頭正好轉了過來，又把手縮回去；不少網友認為，當天安排活動的官員與維安人員恐怕有麻煩了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法