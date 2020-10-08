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    不只包子！中國網友評論「饅頭」 遭認定影射習近平

    2020/10/08 20:32
    中國網友發現，「饅頭」成為中國網路敏感詞彙，被認定是影射習近平。（法新社檔案照）

    中國網友發現，「饅頭」成為中國網路敏感詞彙，被認定是影射習近平。（法新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平過去曾被媒體拍到「吃包子」，中國網民就以「習包子」作為代稱，導致「包子」二字成為中國網域查禁敏感詞。現又有中國網友發現，就連評論「饅頭」也被網路管理人員封鎖帳號。

    據了解，「習近平吃包子事件」發生在2013年12月28日，中共中央總書記習近平前往北京月壇北街慶豐包子舖，大啖2個豬肉大蔥包子、喝了1碗炒肝湯、1盤芥菜，習近平團隊安排由社交媒體傳播此事件，再由官媒轉載，進而引發中國社會關注，「習包子」成為習近平的代稱，官方因此加以查禁該詞彙。

    習近平2013年12月28日前往北京吃包子，獲得「習包子」封號。（路透檔案照）

    習近平2013年12月28日前往北京吃包子，獲得「習包子」封號。（路透檔案照）

    關注中國社群媒體的臉書粉絲專頁「長者的嘮嘮叨叨」PO出1名中國網友的對話截圖，該名網友社交媒體帳號莫名遭封鎖，因此向中國網路管理員理論，才知道原來是評論「饅頭」有影射習近平的嫌疑，因此帳號遭到永久性封鎖，但他對此叫屈：「我真的欲哭無淚，就因為饅頭2個字就可以被永封嗎？」網管對此建議往後發文時，先查詢用字遣詞有無影射含意。

    中國網友在評論中寫下「饅頭」，帳號遭永久性封鎖。（圖取自臉書）

    中國網友在評論中寫下「饅頭」，帳號遭永久性封鎖。（圖取自臉書）

    不少台灣網友對此表示，「說到饅頭就會想到包子，沒毛病」、「包子饅頭是不可分割的」、「好期待中共只剩下嗯嗯阿阿可以說的那一天」、「小麥製品都先禁一禁啦」、「包子沒有料，確實是饅頭」、「本來不知道，現在全都知道了」、「應該2021年他們要改語言了，因為全部字都被禁」。

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