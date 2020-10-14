捷克參議院改選 韋德齊可望連任議長

捷克參議院議長韋德齊（見圖）率團訪台時，與外交部舉辦聯合記者會回應記者提問。（資料照，記者塗建榮攝）

2020/10/14 20:00

〔中央社〕捷克參議院本月初改選1/3，結果反對陣營大有斬獲，各黨談判多日後跡象顯示，9月曾訪台的議長韋德齊（Miloš Vystrčil）可望順利連任。

捷克參議院共81席，2日與3日改選1/3共27席，其中多數選區並於9日進行第二輪投票。

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結果韋德齊所屬的人民民主黨（ODS）、市長與獨立人士黨（STAN）、傳統、責任與繁榮黨（TOP 09）等反對黨大有斬獲，反之總理巴比斯（Andrej Babi?）率領的不滿公民行動黨（ANO）及其執政夥伴捷克社會民主黨（?SSD）慘敗，席次加起來僅有9席。

繼傳統、責任與繁榮黨宣布與人民民主黨結盟，組成參院最大黨團後，市長與獨立人士黨今天也宣布將支持韋德齊競選議長，因此韋德齊幾乎篤定可於11月11日新會期第一天連任議長。

市長與獨立人士黨主席拉庫桑（Vit Raku?an）今天透過臉書（Facebook）表示，捷克的內政外交正面臨危機，不僅眾議院由民粹多數主導，總統齊曼（Milo?Zeman）也無能扮演好總統的角色，造成社會分裂。

他說，在這樣的情況下，參院角色更形重要，市長與獨立人士黨因此決定支持可靠的韋德齊出任議長。

在捷克，國會下院眾議院握有實權，參院主要扮演制衡的角色，議長按照憲法是備位元首。韋德齊8月30日至9月4日率團訪台被國內輿論視為一次成功的出訪，對他連任顯然有加分作用。

這次參院改選可說是捷克政壇的風向球，反對陣營在參院的地位將更形鞏固，撼動巴比斯的執政地位。人民民主黨黨魁費亞拉（Petr Fiala）預期，選民將在2021年10月的眾議院大選將巴比斯從政府趕走。

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