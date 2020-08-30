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    捷克參議院代表團訪台 中國跳腳：捷議長個人政治算計

    捷克參議院議長韋德齊今日乘華航包機抵台，中國駐捷克使館對韋德齊此行發表譴責。圖左為韋德齊，圖右為我外交部長吳釗燮。（歐新社）

    捷克參議院議長韋德齊今日乘華航包機抵台，中國駐捷克使館對韋德齊此行發表譴責。圖左為韋德齊，圖右為我外交部長吳釗燮。（歐新社）

    2020-08-30 14:57:55

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）乘華航包機率團來訪，於今上午11時平安抵台；對此，中國再度跳腳，透過中國駐捷克使館表示批評韋德齊來台「出於個人政治算計」，不顧中捷關係及「無視捷克主流民意」，批韋德齊「侵犯中國國家主權和領土完整」，並表示該國對此強烈譴責、堅決反對。

    中國駐捷克使館劈頭便強調，該國堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來；韋德齊來台拜訪一事，該使館點名韋德齊，直批「不顧中捷關係和兩國互利合作，無視捷克主流民意」，來台動機「出於個人政治算計」，強調他「嚴重干涉中國內政」、「嚴重侵犯中國國家主權和領土完整」。

    中國駐捷克使館批韋德齊嚴重違反國際關係基本準則和雙邊政治承諾，又重彈中方「強烈譴責」、「堅決反對」老調，並再重申該國「捍衛國家主權和領土完整」決心，反對任何外部勢力干涉「中國內政」，敦促捷克恪守一中原則，「以實際行動維護中捷關係大局」。

    據捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，韋德齊此次訪台，可謂捷克1989年轉型為民主國家以來，最高層級的訪台代表團。代表團成員共89人，跨足各領域，包含8位參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、學術文化產業界代表，以及捷克新聞社（ČTK）、捷克電視台（Česká televize）、捷克廣播電台（Český rozhlas）、CNN Prima News等公共和商業媒體的11名記者。

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