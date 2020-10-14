北京故宮院長：香港故宮2022年6月底開幕

香港故宮文化博物館將於2022年6月底正式開幕。圖為2018年施工時的畫面。（法新社）

2020/10/14 17:45

〔中央社〕北京故宮博物院院長王旭東近日撰文透露，香港故宮文化博物館（香港故宮）將於2022年6月底正式開幕。目前官方公開資料則顯示，香港故宮預計2021年11月竣工，2022年中開放。

王旭東11日在「故宮院刊」發表「使命與擔當—故宮博物院95年的回顧與展望」一文，提及位於香港西九文化區的香港故宮於2018年5月動工，預計2022年6月底開幕。

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不過，香港西九文化區官方網站目前只顯示，香港故宮預計2021年11月竣工，將於2022年年中對外開放。

公開資料顯示，香港故宮造價約35億港元，擁有約7800平方公尺的展覽區，分為9個展覽廳，作為專題展覽及特別展覽之用。

香港故宮計畫是香港行政長官林鄭月娥擔任政務司長期間，於2016年12月23日宣布與北京故宮博物院合作、並由香港賽馬會出資興建。由於這項計畫未經香港立法會審批便進行工程，一度引起爭議。

另據立場新聞報導，香港西九文化區管理局去年6月宣布委任前康文署副署長吳志華為香港故宮館長。對於有輿論憂慮故宮是「中國文化霸權」來港，吳志華當時受訪時說：「不用泛政治化，我們都是中國人」。

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