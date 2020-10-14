iPhone 12太香？中網友瘋狂討論衝熱搜 再踩自家華為手機

2020/10/14 16:53

蘋果今天推出iPhone 12系列，包含4種機型。（翻攝官網）

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果在台灣時間今晨（14日）發表了首款5G手機iPhone 12系列，總共4款機型，相機、搭載晶片等都有明顯提升，讓不少果粉趨之若鶩。中國外交部發言人趙立堅曾嗆聲表示，很多中國人表示若美國真的禁用微信，「那蘋果手機我們也可以不用了」，但這次消息發布後在微博就隨即衝到熱搜排行榜，中國網友更是狠心直呼「蘋果和華為同價格的話肯定選蘋果」。

蘋果今天推出iPhone 12系列，包含4種機型：5.4吋的iPhone 12 mini、6.1吋的iPhone 12、6.1吋的iPhone 12 Pro以及6.7吋iPhone 12 Pro Max，台灣開賣最便宜僅需2萬3900元，不少果粉趨之若鶩，各大電信預購搶破頭。

雖然過去中國外交部發言人趙立堅曾嗆「很多中國人表示『蘋果手機我們也可以不用』」，但這次消息發布後，中國網友便直呼「iPhone 12 終於來了」，開始瘋狂討論周邊、機型配置，多項討論主題更是同時衝上微博熱搜排行榜，「iPhone12值不值得買」也有1.7億中國網友進行討論。

這次消息發布後，中國網友便直呼「iPhone 12 終於來了」，開始瘋狂討論周邊、機型配置，多項討論主題更是同時衝上微博熱搜排行榜，「iPhone12值不值得買」也有1.7億中國網友進行討論。（圖取自微博）

至於該不該買iPhone 12，有中國網友認為「沒附充電器很麻煩」，但有不少網友留言表示「值得」、「現在用11系列的沒必要買，x以下的可以考慮入手」、「當然值得買」、「有錢的話無所謂」、「老用戶說真香」。

有中國網友還狠採自家華為手機，表示「同價格肯定選蘋果」、「攝像（照相）效果你也沒法比啊就算11pro拍照效果也完虐安卓機」、「繼續用蘋果」、「選擇iPhone」、「期待下一款」。

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