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    怒嗆「中國人可不用蘋果」 趙立堅卻用iPhone發推特

    中國外交部發言人趙立堅昨日表示，很多中國人表示若美國真的禁用微信，「那蘋果手機我們也可以不用了」。（歐新社資料照）

    中國外交部發言人趙立堅昨日表示，很多中國人表示若美國真的禁用微信，「那蘋果手機我們也可以不用了」。（歐新社資料照）

    2020-08-28 16:55:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府未來將禁止企業和個人使用中國與抖音海外版「TikTok」以及微信（WeChat），此舉引起中國外交部發言人趙立堅怒嗆「那蘋果手機我們也可以不用了！」不過從趙立堅的推特可以看出，他一直都使用蘋果手機iPhone發推文。

    針對美國將進用抖音以及微信，趙立堅指控美國某些政客打著國家安全的幌子，痛批這是「美式雙標」，濫用國家力量，無理打壓非美國企業，對包括美國在內的各國消費者和企業權益造成損害，趙立堅還嗆「很多中國人表示，若美國真的禁用微信，那蘋果手機我們也可以不用了！」

    不過細看趙立堅及另一位發言人華春瑩、以及中國外交部發言人辦公室推特可以看到，相較華春瑩以及發言人辦公室推特大多使用網頁板APP發文，趙立堅的貼文底下則顯示「Twitter for iPhone」，也就是說，趙立堅發文時使用的是蘋果手機，而非其他中國國產手機。

    而趙立堅的言論也讓中國網友熱議，紛紛在微博指出「我用蘋果，但我表示我很愛我的國家（這並不衝突）」、「安卓也是谷哥的，所有的安卓手機也不應該用」、「回去飛鴿傳書吧」、「用什麼手機和愛不愛國有什麼關係？」

    不過趙立堅卻都用蘋果手機iPhone發推特。（圖擷自趙立堅推特）

    不過趙立堅卻都用蘋果手機iPhone發推特。（圖擷自趙立堅推特）

    華春瑩以及中國外交部發言人辦公室則是使用網頁板APP發推特居多。（圖擷自推特）

    華春瑩以及中國外交部發言人辦公室則是使用網頁板APP發推特居多。（圖擷自推特）

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