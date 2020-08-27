中國外交部怒嗆「蘋果手機也可不用」 網民急喊：和愛國不衝突！

一名中國網民表示，「我用蘋果，但我表示我很愛我的國家（這並不衝突）」。圖為中國民眾排隊購買蘋果手機。（法新社）

2020-08-28 00:26:03

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〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於6日簽署行政命令，未來將禁止美國企業及個人與中國與抖音海外版「TikTok」及微信（WeChat）交易往來。中國外交部發言人趙立堅反嗆「那蘋果手機我們也可以不用了」。不過，消息傳出後，中國網民紛紛緊張地在相關新聞下方留言「我用蘋果，但我很愛國！」、「用蘋果和愛國並不衝突」。

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趙立堅26日在外交部例行記者會中表示，美國一些政客打著「國家安全」的幌子，濫用國家力量打壓非美企業，這樣的行為已經對包括美國在內的各國消費者和企業權益造成了損害，必將遭到國際社會的反對和抵制。趙立堅更說，很多中國人都說，「如果美國真的禁用微信，那麼蘋果手機我們也可以不用用了」。

不過，中國官媒央視新聞在微博分享趙立堅的發言後，立刻激起網民討論。截至當日晚間，已有超過5萬則留言、85萬多人按讚。一名網民表示，「我用蘋果，但我表示我很愛我的國家（這並不衝突）」，而該留言也獲得最高讚數（超過3萬讚）。

此外，也有網民說「安卓也是谷哥的，所有的安卓手機也不應該用」、「回去飛鴿傳書吧」、「用什麼手機和愛不愛國有什麼關係？」、「我蘋果和華為同時都在使用，確實各有各的好」，也有網民緩頰說「我認為正確的閱讀理解是：我們可以用相同的手段來反制美國，但我們沒有使用，其實我們手中的籌碼有一堆，你們別給臉不要臉！」

中國官媒央視新聞在微博分享趙立堅的發言後，立刻激起網民討論。截至當日晚間，已有超過5萬則留言、85萬多人按讚。一名網友表示，「我用蘋果，但我表示我很愛我的國家（這並不衝突）」，而該留言也獲得最高讚數（超過3萬讚）。（擷取自微博）

新聞下方評論吵成一團。（擷取自微博）

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