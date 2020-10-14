突顯「白頭山血統」 北韓出現首間以金正恩之名命名軍校

北韓出現第一間以金正恩為名的軍校，名為「金正恩國防綜合大學」。（路透）

2020/10/14 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕北韓金氏家族統治北韓已有三代，而北韓國內也多有以金氏家族為名的學校，以鞏固金氏家族的統治正統性，而北韓前領導人金正日、金日成的名字都已被用於命名軍校，以當今北韓領導人金正恩為名的「金正恩國防綜合大學」，近期被北韓媒體揭露，該校學生已在10日舉辦的閱兵中以閱兵方陣亮相。

根據南韓《韓聯社》引述北韓官媒《朝中社》報導，指出金正恩國防綜合大學、金正日軍政大學等各級軍校皆在閱兵中亮相，在以北韓三代領導人姓名命名的軍校中，金正日軍政大學以「軍事指揮官之搖籃」聞名，金日成軍事綜合大學則是培養普通軍官。

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至於近期新設的「金正恩國防綜合大學」，分析人士認為金正恩自2012執政以來一直注重研發核武、洲際飛彈及潛射飛彈等戰略武器，金正恩國防綜合大學可能是專門用於培養尖端國防科技人才，並由平安北道江界的國防大學和位於平壤郊區的美林國防大學擴編而成的綜合大學。

另外，北韓國內亦有多間與金氏家族有關的軍校，包括金正淑海軍大學、金策空軍大學、金亨稷軍醫大學、金哲柱綜合軍官學校等，上述軍校的「金」字都被去掉，僅剩下屬於「白頭山血統」的金日成、金正日和金正恩等三人命名的軍校保有「金」字，外界認為，此舉在於突顯金家祖孫三代的正統性。

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