軍情動態》美海軍建軍245週年 美日艦再聯合軍演

恰逢美國海軍建軍245週年，美軍攜手日本海上自衛隊12日開始於南海展開聯合演習，美國海軍神盾驅逐艦「馬侃號」艦長伊斯特戴更稱，這次演習是慶祝美國海軍生日的最好方式。（圖取自美國太平洋艦隊網站）

2020/10/14 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕近日恰逢美國海軍建軍245週年，美軍攜手日本海上自衛隊12日開始於南海展開聯合演習，美國海軍神盾驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain，DDG-56）艦長伊斯特戴（Ryan T. Easterday）更稱，這次演習是慶祝美國海軍生日的最好方式。

美國太平洋艦隊發布新聞稿，美國海軍神盾驅逐艦「馬侃號」以及補給艦「蒂珀卡努號」（USNS Tippecanoe,T-AO-199）從12日開始，和日方剛結束在南海進行反潛軍演的加賀號護衛艦（JS Kaga）以及雷號護衛艦聯合演習。

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文中指出，此次演習內容為整合海上行動，包含海上補給、通信和數據鏈路演練，而藉由專業的整合，美國海軍能和盟國在現有的穩定關係上，持續提升集體戰備和應變能力。

馬侃號艦長伊斯特戴笑說，能和日本盟友在海上展開聯合演習，沒什麼比這個更適合慶祝美海軍建軍245週年了，他也強調，雙方透過前進部署的海軍，共同確保印太地區的安全與穩定，並能針對任何緊急情況，隨時作出果決應對。

日本加賀號護衛艦長西田敏志（Nishida Satoshi）也表示，在南海和美軍進行聯合演習，除了提升戰術技能，也證明了兩國友誼不可動搖，即使在疫情之下，日本海上自衛隊仍能持續和盟國合作，進而替區域和平穩定、自由開放的印太區域做出貢獻。

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