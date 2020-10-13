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    他積極協助被扣12港人 竟遭建制派議員恐嚇「遲早拉埋你」

    鄒家成（右）與謝偉俊13日一同上節目，兩人針鋒相對，鄒家成事後更指自己遭謝偉俊恐嚇。（圖擷取自《視點31》臉書）

    鄒家成（右）與謝偉俊13日一同上節目，兩人針鋒相對，鄒家成事後更指自己遭謝偉俊恐嚇。（圖擷取自《視點31》臉書）

    2020/10/14 00:17

    〔即時新聞／綜合報導〕12港人案持續受到關注，一直積極協助12港人家屬的香港無黨籍本土派鄒家成，13日與建制派立法會議員謝偉俊一同參加香港電台節目《視點31》。謝偉俊在節目數度強調該事件本質是「畏罪潛逃」，聲稱12港人若有需要，他還是願意提供協助。但鄒家成在節目結束後於臉書爆料，指遭謝偉俊恐嚇「遲早拉埋你！」

    綜合港媒報導，鄒家成今天與謝偉俊在節目上針鋒相對，謝偉俊數度要鄒家成承認12港人士畏罪潛逃，認清事實；還說有很多聲音認為12港人是罪有應得，不應該將他們視為無辜之人，藉此要求警方和港府為此事負責。

    對此鄒家成回應指這些人只是涉嫌有關罪行，不能未審先判，就算當事人承認是「偷越過境」，不等於港府就能袖手旁觀，強調12港人在中國的基本人權不受保障，才需要有外界聲援與港府協助。

    此外，作為律師的謝偉俊還多次指稱，儘管12港人是「犯法在先」，但自己也願意為他們提供協助。但節目結束後，鄒家成在臉書上發文指控謝偉俊在節目上口口聲聲要幫助12港人，可錄完節目後就恐嚇他「遲早拉埋你！」

    事後謝偉俊否認恐嚇鄒家成，他指稱，自己無意恐嚇對方或暗示鄒家成的行為有犯法，「可能語言上有誤解」，還反控鄒家成先罵他「瀨共（舔共）」，所以他勸對方小心。

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