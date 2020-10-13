罪犯也給簽證挨轟 賽普勒斯：將廢除「黃金護照」

賽普勒斯內政部和財政部週二在推特上宣布，這項計畫將在11月1日取消，稱這是基於長期的漏洞和計畫遭濫用。圖為賽普勒斯財政部外。（路透）

2020/10/14 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟成員國賽普勒斯今（13）日宣布，將廢除「黃金護照」計畫，這個吸引投資而發出簽證的計畫近來引起諸多爭議，外媒披露不少被列為「高風險」的人士鑽漏洞取得「黃金護照」。

綜合外媒報導，位在地中海東部的賽普勒斯為了吸引投資而推出「黃金護照」計畫，向投資該國至少250萬美元的人士發放該國護照，但內政部和財政部週二在推特上宣布，這項計畫將在11月1日廢除，稱這是基於長期的漏洞和計畫遭濫用。

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在賽普勒斯政府宣布這項決定前，《半島電視台》昨日發布一則調查報導，揭露了國會議長西洛里斯（Demetris Syllouris）和國會議員喬瓦尼斯（Christakis Giovanis）願意協助有犯罪紀錄者取得「黃金護照」。

半島記者假扮成想取得賽普勒斯護照中國商人（虛構）的代表人，商人因洗錢被定罪，依法並無資格申請護照，但記者卻不斷被告知，只有投資足夠的錢就不會有問題。喬瓦尼斯還說他會確保商人取得護照。

報導發布後，歐盟執行委員會發聲明表示「難以置信」，在獲知「黃金護照」計畫將取消後，歐盟希望塞浦路斯主管機關徹底調查此案。

《半島電視台》在幾週前的新聞報導《賽普勒斯文件》（The Cyprus Papers），揭發賽普勒斯把護照發給一些罪犯或幾年前被國際刑警組織通緝的人，包括來自中國、俄羅斯和烏克蘭等國的「高風險」人士。

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