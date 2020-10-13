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    中國關押近2年！ 澳籍華裔作家楊恆均健康出問題 近期出庭受審

    澳洲籍華裔作家楊恆均遭中國當局關押，並在今年3月以間諜罪名起訴，他的律師尚寶軍上週收到中國政府通知，得知楊恆均的案件已經被轉移到北京市第二人民法院，可望近期開庭。（路透）

    澳洲籍華裔作家楊恆均遭中國當局關押，並在今年3月以間諜罪名起訴，他的律師尚寶軍上週收到中國政府通知，得知楊恆均的案件已經被轉移到北京市第二人民法院，可望近期開庭。（路透）

    2020/10/13 15:55

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲籍華裔作家楊恆均遭中國當局關押，並在今年3月以間諜罪名起訴，他的律師尚寶軍上週收到中國政府通知，得知楊恆均的案件已經被轉移到北京市第二人民法院，可望近期開庭。不過楊恆均目前健康頻頻出現問題，關注該案的雪梨科技大學中國研究中心副教授馮崇義更痛批「中國司法完全違背國際人權條約」。

    根據《德國之聲》 報導，澳洲籍華裔作家楊恆均被中國當局關押長達快2年，本月7日他的律師才收到案件轉移到法院的通知，中國外交部12日也證實楊恆均被北京市第二人民檢察院以「間諜罪」提起公訴，並強調「中方有關部門嚴格依法辦案，充分保障楊軍的各項合法權利」。

    不過馮崇義表示，楊恆均已經被關押長達22個月未受審，導致先前皆為「偵查階段」，律師無法介入，對此馮崇義痛批「中國的司法部門常不遵守法律，這樣的司法完全違背國際人權條約」。

    馮崇義透露，楊恆均有高血壓、尿酸過高的狀況，心臟功能甚至也出現問題，健康問題頻傳；但妻子即使擁有澳洲永久居留權，在楊恆均被關押的過程中仍「三度被中國海關擋在機場」。

    馮崇義無奈說，澳洲政府接獲領事官員多次探訪後，已經多次向中國表達抗議，已經盡其所力。至於其他的民主國家，馮崇義呼籲，在經歷多起「人質外交」事件後，國際社會應聯手施壓中國，讓北京當局認知到任意逮捕他國公民恐損其國際形象等，進而讓中國有所收斂。

    馮崇義指出，近期除了民間團體和人權組織對這些「人質外交」的案件有所譴責，民主國家都無法聯手施壓中國，這樣的狀況讓在中國旅遊、工作的人民面臨高風險，因為「按照現今情勢，中國政府抓捕外國公民已然毫無顧忌」。

    澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）去年12月2日曾透露楊恆均日復一日遭受審問，手腳還被上銬，痛批「令人無法接受」。英國《衛報》更曾引述數名消息人士說法，指楊恆均被送到國家安全部的北京拘禁所拘押，每週1天被審問4小時。

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