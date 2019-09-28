遭中拘押華裔作家近況曝光 一天審問4小時、手腳上銬

2019-09-28 23:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕自稱「民主小販」的澳洲籍華裔作家楊恆均今年1月赴中國後，遭當局以涉嫌間諜活動為由拘押至今，英國「衛報」27日根據數名消息人士說法，揭露楊恆均遭拘押狀況，指他每週1天被審問4小時，審訊時手、腳都被銬上。

「衛報」指楊7月被轉送到國家安全部的北京拘禁所拘押，每週會被帶去審問，一次連續審問4小時，而且期間雙手、雙腳被上手銬、腳鐐；他與另外兩人同囚一室，牢房內24小時亮燈，獄方准他1週洗1次澡，每2天可到牢房外小院子活動1小時，飲水、食物不受限制。

消息人士說，楊恆均堅持自己無辜，並說若讓他見政府高層，他能夠證明清白。此案調查工作可能會持續到明年3月，審訊人員曾告訴楊恆均，他可能因間諜罪而面臨死刑。

楊恆均本名「楊軍」，1月赴中在廣州機場被帶走失聯，8月底中國外交部才對外證實楊恆均遭北京國安局以涉嫌間諜行為為由逮捕，並稱楊健康良好、各項權利受到充分保障，駁斥澳洲政府指稱楊被拘押的條件惡劣。

不過，衛報報導指出，這7個多月以來，當局一直禁止楊恆均與律師、家人會面，也無法通信，僅曾允許澳洲領事人員探視。楊恆均在北京的代表律師莫少平說，自8月底後一直未獲當局告知楊的近況，提出5、6次會客申請都被打回票，影響辯護工作。

楊恆均的博士論文指導教授、雪梨科技大學中國研究副教授馮崇義說，之前楊被審問時還不至於被上手銬、腳鐐，「我很擔心」，他批評中國對楊的指控是出於政治動機。

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