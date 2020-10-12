習近平高調訪深圳 分析：凸顯個人地位穩固

中國國家主席習近平（見圖）近日南下廣東，預計14日出席深圳特區成立40周年慶祝活動，另將會晤香港行政長官林鄭月娥。（路透資料照）

2020/10/12 23:26

〔中央社〕中國國家主席習近平近日南下廣東，預計14日出席深圳特區成立40週年慶祝活動，期間將會晤香港行政長官林鄭月娥。分析說，習近平此行意在展示北京對香港的全面控制，並凸顯個人地位穩固。

新華社今天報導，深圳經濟特區成立40週年慶祝大會將於14日上午在廣東省深圳市隆重舉行，習近平將出席大會並發表講話。報導並預告，屆時中央廣播電視總台、新華網將對大會進行現場直播，人民網、央視網、中國網等中央重點新聞網站和人民日報app、新華社app、央視新聞app等新媒體平台同步轉播。

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美國自由亞洲電台今晚在報導中分析，最近幾年，習近平每到一個地方，央媒都是在他臨離開或是已離開後才發布消息。這次在他抵達前就公布，算是十分罕見。

至於官方為何如此高調報導習近平南下深圳，自由亞洲電台引述前北京清華大學政治學系講師吳強說，習近平參加深圳特區慶祝大會的意義在於將自己塑造為改革開放的旗手。

吳強說，「意味著他在過去8年主要展現的新毛主義的旗手，將和這一次在深圳所展現的改革開放旗手合而為一。目前，黨內沒有對手，黨外也沒有對手，沒有其他力量挑戰下，他自己在過去8年扮演的一腳踩油門，一腳踩剎車的雙重角色」。

吳強進一步表示，中共19屆五中全會將於本月底登場，習近平此次高調現身深圳，與他在五中全會進一步提高自己地位有關，「到深圳參加這個活動其實就是為五中全會，擺脫黨內的危機，擺脫中國目前所面臨的孤立狀態，來做一些象徵性的舉動」。

另據河北文史學者趙建國分析，習近平在「港區國安法」生效3個月後在深圳接見林鄭月娥，似乎要展示北京已牢牢掌握香港，「香港問題可能是他這一次在深圳一個重要看點，他可能給香港下一步繼續定調」。

綜合陸港媒體消息，陪同習近平赴廣東視察的有中共中央辦公廳主任丁薛祥、副總理劉鶴、發改委主任何立峰、全國政協副主席董建華、梁振英、夏寶龍，以及廣東省委書記李希、廣東省長馬興瑞等官員。

林鄭月娥今天下午率港府代表團前往深圳，出席後天（14日）舉行的深圳特區慶祝大會。代表團成員包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衛、創新及科技局局長薛永恒及行政長官辦公室主任陳國基。

有報導引述消息人士說，習近平將會見林鄭月娥以及港澳工商界人士。

據了解，為加強習近平到深圳的安保措施，深圳福田區香蜜湖至華僑城一帶，有公司稍早前向客戶發出手機簡訊說，深圳華僑城洲際酒店臨時接獲官方通知，政府上週六（10日）至本週四（15日）會徵用酒店所有設施，原定在酒店舉行的活動需要延期。

深圳經濟特區成立於1980年8月26日，過去每逢10週年，時任中共總書記的江澤民、胡錦濤都會到深圳紀念改革開放。

習近平上一次南下廣東是去年12月，出席澳門主權移交20周年慶祝活動。

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