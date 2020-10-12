市長、知事再推「大阪都構想」 居民11月投票決定是否廢除大阪市

「大阪都構想」居民投票將在11月1日再度進行投票，此為大阪市內2015年後第二次就此議題進行居民投票。圖為大阪市內知名地標大阪城。（彭博）

2020/10/12 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本的第一級行政區劃分共有「都、道、府、縣」等4種，其中「大阪府」下又有大阪市，為日本人口第3多的大城市；針對大阪市是否廢除、改設4個特別區的「大阪都構想」議題受大阪居民關注，今日公告指出，「大阪都構想」居民投票將在11月1日進行投票，此為大阪市內自2015年後第二次就此議題進行居民投票。

綜合日媒報導，與本次投票不同的是，第一次投票內容重新編列特別行政區數為5個，在2015年5月17日由居民投票否決，時任市長橋下徹退出政壇；現任大阪市長松井一郎和大阪府知事吉村洋文皆為支持「都構想」派，致力再一次推動居民投票，而上次投票持反對立場的日本公明黨轉為也加入支持派。

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1956年，日本政府修改《地方自治法》改設立「政令指定都市」，其中包括大阪市，這場居民投票則基於《大都市地域特別區設置法》實施，結果具有約束力，若大阪市遭廢除，將是制度創設以來首次廢除政令指定都市；居民投票將在11月1日進行，截至9月1日，選舉人名冊登記人數為224萬6241人。

第二次居民投票中，特別區劃分計畫則為4區，分別是「淀川區」、「中央區」、「北區」和「天王寺區」，若投票通過，大阪市將在2025年1月1日被廢除。公告一出，瞬間引起正反兩方論戰聲浪。

支持派的「大阪維新會」和公明黨主張，將在制度上消除府市的雙重行政，帶動支出減少與經濟增長，同時是維新會代表的吉村主張，「府市對立是對大阪市民最大的負面影響」，望以都構想催生發展使大阪不再回到雙重行政的局面，「讓我們發展大阪，使大阪與東京並肩，一起成為被世界公認的大都市」。

而反對派則以對市民服務的品質下降為主軸進行攻擊，反對派的自民、共產、立憲民主各黨指出特別區將面臨財源不足問題，除居民服務品質下降議題外，也對防災應對表示擔憂。

對此，松井則明確表示，若該案遭投票否決，將在2023年4月任期屆滿後退出政壇。

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