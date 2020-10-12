研發戰機曠日費時花大錢 日政府遭爆曾考慮引進無人機「省錢」

日本政府人士透露，前任防衛大臣河野太郎曾以削減成本為由，一度考慮引進可搭載飛彈的無人機。（法新社）

2020/10/12 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省目前正對航空自衛隊F-2戰機後續機型進行研發，不過有政府人士透露，前任防衛大臣河野太郎曾以削減成本為由，一度考慮引進可搭載飛彈的無人機，不過防衛省在今年6月面臨放棄「陸基神盾系統」態勢時，認為同時將F-2戰機後續機型改為引進無人機將會加劇混亂，於是中止引進無人機之構想。

根據日本《共同社》報導，防衛省當時提出引進無人攻擊機的構想在於無人機沒有機組人員的空間，機身較小且輕量化，安全裝備也可簡化，能夠大大壓縮費用，若是研發載人戰機，至少也需要1兆日圓以上經費。美軍現役的MQ-9「死神」無人攻擊機，每架約15億日元，僅為F-22匿蹤戰機的十分之一價格，當時河野太郎主張，載人飛機可能導致機組人員死傷，且必須投入巨額研發經費，與之相比，利用大量便宜且不會造成人員損失的無人機更為合理。

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日本政府過去曾在2018年底的《防衛計劃大綱》中，寫進透過人工智慧等技術革新，推進裝備的「無人化」和「省人化」，然而何時實現包括戰機在內的無人機開發，還尚無任何動作。報導指出，由於日本缺乏無人機開發經驗，有人擔憂依賴進口將導致國內防衛產業弱化，因此防衛省內引進無人機只是少數意見。

針對下一代戰機研發，防衛省計劃從2024年度起著手製造原型機，力求在F-2退役的2035年度實現新機部署，研發新戰機方向將以日本主導，並和美國或英國進行國際合作，今年年底前將決定基本框架。

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