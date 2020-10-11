軍情動態》納卡停火5分鐘就互噴 雙方至少10死

亞美尼亞與亞塞拜然在俄國斡旋下初步簽署停火協議，約定在當地時間昨天凌晨0時生效，不料才剛過5分鐘雙方又互控違反停火協議，停火不到24小時又造成至少10人死亡，33人受傷。圖為亞塞拜然的搶救現場。（美聯社）

2020/10/11 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞與亞塞拜然因納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發激烈武裝衝突，雙方交戰2週後，才終於在俄國居中斡旋下初步協議停火，約定在當地時間昨天（10日）凌晨0時生效，不料才剛過5分鐘，兩邊又互控違反停火協議，不到24小時已造成至少10死33傷。

綜合外媒報導，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）主持三方會談，在莫斯科會同亞塞拜然與亞美尼亞兩國外長進行長達10小時的談判後，9日終於宣布達成停火協議，在當地時間昨天（10日）0點整正式生效，期間將進行雙方遺體的移交、戰俘交換等等；然而當天停火才剛實施，雙方幾乎是馬上就互相指控對方違反協議。

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亞塞拜然指控，亞美尼亞以飛彈炸毀大城占賈一棟民宅，造成至少7人死亡，並導致包括兒童在內的33人受傷，也指控納卡地區的「阿爾察赫軍」對亞塞拜然砲擊，造成1名平民死亡。

而亞美尼亞堅持否認亞塞拜然的指控，稱對方的說法「絕對是謊言」；納卡當局反控亞塞拜然在停火實施不到5分鐘就發起進攻，造成2名平民死亡；納卡當局「阿爾察赫共和國」總統阿魯秋尼揚（Arayik Harutyunyan）還說，亞塞拜然對納卡首府斯捷潘奈克特一整夜砲擊是「藐視在莫斯科達成的協議」，呼籲國際社會承認納卡獨立，還說這不失為是「一種解決戰爭的手段」。

納卡地區在2週的戰火中已喪生約300至450多人，並有數千人流離失所。

亞塞拜然外交部長貝拉莫夫（Jeyhun Bayramov）表示，雙方停火期限只到國際紅十字會完成雙方遺體的移送為止，「亞塞拜然會繼續推進、控制更多領土」，土耳其也警告亞美尼亞，「從納卡地區撤回軍隊，停火期間是最後機會」。

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