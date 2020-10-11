為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》納卡停火5分鐘就互噴 雙方至少10死

    亞美尼亞與亞塞拜然在俄國斡旋下初步簽署停火協議，約定在當地時間昨天凌晨0時生效，不料才剛過5分鐘雙方又互控違反停火協議，停火不到24小時又造成至少10人死亡，33人受傷。圖為亞塞拜然的搶救現場。（美聯社）

    亞美尼亞與亞塞拜然在俄國斡旋下初步簽署停火協議，約定在當地時間昨天凌晨0時生效，不料才剛過5分鐘雙方又互控違反停火協議，停火不到24小時又造成至少10人死亡，33人受傷。圖為亞塞拜然的搶救現場。（美聯社）

    2020/10/11 23:28

    〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞與亞塞拜然因納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）爆發激烈武裝衝突，雙方交戰2週後，才終於在俄國居中斡旋下初步協議停火，約定在當地時間昨天（10日）凌晨0時生效，不料才剛過5分鐘，兩邊又互控違反停火協議，不到24小時已造成至少10死33傷。

    綜合外媒報導，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）主持三方會談，在莫斯科會同亞塞拜然與亞美尼亞兩國外長進行長達10小時的談判後，9日終於宣布達成停火協議，在當地時間昨天（10日）0點整正式生效，期間將進行雙方遺體的移交、戰俘交換等等；然而當天停火才剛實施，雙方幾乎是馬上就互相指控對方違反協議。

    亞塞拜然指控，亞美尼亞以飛彈炸毀大城占賈一棟民宅，造成至少7人死亡，並導致包括兒童在內的33人受傷，也指控納卡地區的「阿爾察赫軍」對亞塞拜然砲擊，造成1名平民死亡。

    而亞美尼亞堅持否認亞塞拜然的指控，稱對方的說法「絕對是謊言」；納卡當局反控亞塞拜然在停火實施不到5分鐘就發起進攻，造成2名平民死亡；納卡當局「阿爾察赫共和國」總統阿魯秋尼揚（Arayik Harutyunyan）還說，亞塞拜然對納卡首府斯捷潘奈克特一整夜砲擊是「藐視在莫斯科達成的協議」，呼籲國際社會承認納卡獨立，還說這不失為是「一種解決戰爭的手段」。

    納卡地區在2週的戰火中已喪生約300至450多人，並有數千人流離失所。

    亞塞拜然外交部長貝拉莫夫（Jeyhun Bayramov）表示，雙方停火期限只到國際紅十字會完成雙方遺體的移送為止，「亞塞拜然會繼續推進、控制更多領土」，土耳其也警告亞美尼亞，「從納卡地區撤回軍隊，停火期間是最後機會」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    他先打我的！亞美尼亞與亞塞拜然 互噴對方無視停火協議
    2020/10/10 23:46

    他先打我的！亞美尼亞與亞塞拜然 互噴對方無視停火協議
    軍情動態》俄羅斯調停 亞美尼亞與亞塞拜然同意停火
    2020/10/10 11:14

    軍情動態》俄羅斯調停 亞美尼亞與亞塞拜然同意停火

    疲勞眼掰掰　顧眼保養報你知
    軍情動態》亞美尼亞不想打了 總統稱支持「任何」能停火的想法
    2020/10/08 16:15

    軍情動態》亞美尼亞不想打了 總統稱支持「任何」能停火的想法
    納卡衝突持續 亞塞拜然稱已有28平民喪命
    2020/10/07 21:21

    納卡衝突持續 亞塞拜然稱已有28平民喪命
    國際今日熱門
    TED大會談氣候變遷 教宗：不能像擠柳丁一樣壓榨地球
    2020/10/11 14:20

    TED大會談氣候變遷 教宗：不能像擠柳丁一樣壓榨地球

    川普不滿未公開希拉蕊「電郵門」資料 龐皮歐證實：選前公布
    2020/10/11 15:57

    川普不滿未公開希拉蕊「電郵門」資料 龐皮歐證實：選前公布

    噁！ 中國女泰國做魚療「爽到失禁」 整池小魚被「尿死」暴斃
    2020/10/11 14:53

    噁！ 中國女泰國做魚療「爽到失禁」 整池小魚被「尿死」暴斃

    武肺疫情蔓延軍中 美海軍作戰部長：近200艘艦艇出現過病例
    2020/10/11 14:03

    武肺疫情蔓延軍中 美海軍作戰部長：近200艘艦艇出現過病例

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播