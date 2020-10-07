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    納卡衝突持續 亞塞拜然稱已有28平民喪命

    據亞塞拜然統計，9月27日至今，已有66處民用設施和427座住宅被破壞。（法新社）

    據亞塞拜然統計，9月27日至今，已有66處民用設施和427座住宅被破壞。（法新社）

    2020/10/07 21:21

    〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞與亞塞拜然於納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，納卡區）的衝突仍然持續。亞塞拜然今（7）日表示，自上月27日爆發衝突迄今，亞塞拜然已有28名平民喪生，144人受傷。

    綜合外媒報導，亞塞拜然總檢察長辦公室表示：自9月27日至今，平民的傷亡人數統計為28人死，144人受傷；另據統計，有66處民用設施和427座住宅被破壞。

    亞美尼亞與亞塞拜然兩國自1988年以來便為了納卡區的主權歸屬問題而爭吵不休，納卡區當地議會投票贊成與亞塞拜然統一，但是卡拉巴赫大多數人卻傾向獨立；1991年，在亞美尼亞的支持下，納戈爾諾-卡拉巴赫對亞塞拜然發起獨立戰爭，期間造成數十萬人流離失所，一直到1994年俄國出面調解，兩國才簽訂停火協議。

    但兩國於9月27日重燃戰火，雙方都已實施戒嚴與動員令；亞美尼亞與俄羅斯有軍事同盟關係，而身為北約成員國的土耳其則支持亞塞拜然。

    歐盟在9月28日曾警告「區域大國」不要介入，但非營利組織國際危機組織（ICG）的南高加索地區分析師瓦坦楊（Olesya Vartanyan）認為，未來很可能會出現大規模的戰事，甚至可能升級成區域戰爭。

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