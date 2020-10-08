北約倡新戰略因應中國 加國籲促注意南海活動

去年12月中國「山東號」航空母艦上的升旗儀式。（美聯社檔案照）

2020/10/08 22:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格7日在一場安全論壇上說，北約需要一套新的戰略概念，以因應「破壞性科技」和中國崛起帶來的挑戰。近來與中國關係惡化的加拿大，國防部長也在這場論壇上呼籲注意中國在南海的活動，並批評中國的「人質外交」。

史托騰伯格在斯洛伐克智庫「全球安全」（GLOBSEC）舉行的年度安全論壇上指出，「全球已經從根本上改變，北約發展新的戰略概念的時候到了」，取代10年前提出的戰略。

請繼續往下閱讀...

他將這套新戰略概念倡議稱為「北約2030」，力促北約「發展共同原則和標準」，因應利用大數據、網路通訊的「破壞性科技」安全挑戰，也強調有必要應付「由於中國崛起出現的全球勢力平衡的根本變化」。

加拿大批中國進行「人質外交」

加拿大國防部長石俊（Harjit Sajjan）透過視訊與會，表示北約有必要「監視」中國在南海的活動，因為這些活動「已經明顯地令人擔心」；這不僅是對問題做出反應，「也是要確保那裡（南海）的任何國家知道北約展現的集體意志，即防衛和嚇阻的強烈訊息。」

石俊也提到兩名加拿大人在中國遭任意拘留一事，批評中國進行「人質外交」，他說，一個好的、以規則為基礎的國際秩序國家，不會進行這種人質外交，中國此舉，令人質疑其「真正的野心」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法