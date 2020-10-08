芬蘭響應「國際女童日」 16歲少女當一日總理超興奮

芬蘭響應每年10月11日「國際女童日」，特別讓年僅16歲的小女生默托擔任一日總理。（美聯社）

2020/10/08 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭響應10月11日的「國際女童日」，讓16歲少女默托（Aava Murto）在週三（7日）擔任一日總理，體驗期間她有權力發言探討氣候、人權等議題，讓她直呼度過「令人興奮的一天」！

綜合外媒報導，芬蘭的性別平等一直都是走在最前端，芬蘭政府更表示，為了喚起民眾對性別平等的認識，特別選在國際女童日前，實施「女孩接管」（Girls Takeover）計畫，讓一位來自芬蘭南部小村的16歲小女生默托擔任「一日總理」。

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默托除了不用制定法律外，其他權力皆與現任總理工作內容一樣，包括像是與國會議員及外交部長，討論氣候變遷與人權問題等課題。默托接受記者採訪談到，在與芬蘭司法長官會面後，她也學到一些有關立法的新知識，表示度過了興奮的一天。

默托說，「其實女生的科技領域可以跟男生一樣好，希望決策的官員能意識到女生的重要性」，年輕人也可以教會成年人更多創新，引發對未來的更多思考。

默托會特別提起「科技領域」，是因為儘管芬蘭是性別平等的資優生，但在科技公司及董事會中，女性占的比例仍偏少，在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中，芬蘭從事科技相關研究的女性比例最低。

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