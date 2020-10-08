諾貝爾獎揭曉 李嘉誠開心到噴淚…

香港首富李嘉誠。（路透）

2020/10/08 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕今年諾貝爾各獎項陸續公布，其中醫學獎及化學獎得主中，有2位是與李嘉誠基金會緊密合作的學者，傳李嘉誠在獲知後，高興得眼淚噴出，除了祝賀2人得獎外，還感謝他們及團隊的努力為世界帶來改變和希望。

香港《星島日報》 報導，今年公布的諾貝爾醫學獎3名得主中，英國的賀頓（Michael Houghton），本身是加拿大亞伯達大學（University of Alberta）微生物學及免疫學系教授，同時是「李嘉誠應用病毒學研究所」（Li Ka Shing Applied Virology Institute）的總監。

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這個研究所於2010年成立，分別由李嘉誠基金會及亞伯達省政府各捐資2,500萬加元（約5.4億台幣）和5,250萬加元（約11.34億台幣）。

另外在化學獎的2名女科學家中，美國的道納（Jennifer A. Doudna）因研究基因編輯獲化學獎。她現任加州大學柏克萊分校李嘉誠生物醫學與健康科學講座教授。

報導指出，道納從2011年開始就在李嘉誠基金會捐資的生物醫學院和健康科學中心發展CRISPR－CAS9 基因編輯技術，2014年被推薦為李嘉誠生物醫學與健康科學講座教授。

道納與李嘉誠互動親密，2017年曾到香港與李嘉誠會面，當時還為李嘉誠上課，利用3D打印的樂高展示DNA剪輯的過程，讓李嘉誠十分開心，笑說要把全世界最酷的樂高送給孫兒。

今年諾貝爾化學獎得主之一道納（Jennifer A. Doudna）（路透）

諾貝爾醫學獎得主之一賀頓（Michael Houghton）（歐新社）

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