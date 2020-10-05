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    2020諾貝爾醫學獎揭曉！發現C肝病毒 英美3學者獲殊榮

    今年諾貝爾醫學獎由美國病毒學家阿爾特（Harvey J. Alter）、英國生物化學家霍頓（Michael Houghton）與美國學者萊斯（Charles M. Rice）共同獲得殊榮，以表彰他們「發現C肝病毒」。（法新社）

    今年諾貝爾醫學獎由美國病毒學家阿爾特（Harvey J. Alter）、英國生物化學家霍頓（Michael Houghton）與美國學者萊斯（Charles M. Rice）共同獲得殊榮，以表彰他們「發現C肝病毒」。（法新社）

    2020/10/05 18:26

    首次上稿 17:42
    更新時間 18:26

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年諾貝爾獎今（5）日正式揭開序幕，台灣時間下午5時30分在瑞典揭曉「諾貝爾生理學或醫學獎」（通稱醫學獎），由美國病毒學家阿爾特（Harvey J. Alter）、英國生物化學家霍頓（Michael Houghton）與美國學者萊斯（Charles M. Rice）三人共同獲得，以表彰他們發現C肝病毒成果。

    卡羅琳學院諾貝爾大會（The Nobel Assembly at Karolinska Institutet）今日宣布，阿爾特、霍頓以及萊斯獲得今年諾貝爾醫學獎。諾貝爾大會指出，今年醫學獎得主們的發現，揭示了慢性肝炎其餘病例的病因，C肝會經輸血傳染，所以得以靠檢驗找出，並促使研發新藥物，拯救了數以百萬計的生命；3名得主可共同分得1000萬瑞典克朗（約新台幣3240萬元）的獎金。

    現年85歲的阿爾特（Harvey James Alter）為美國國立衛生研究院輸血醫學家，曾分別在2000年與2013年獲得拉斯克臨床醫學研究獎和蓋爾德納國際獎；霍頓（Michael Houghton）為英國生物化學家，參與開發C型肝炎測試，曾在白金漢郡塞爾研究實驗室工作，於1982年成為希龍公司的非A非B型肝炎部主管。

    現年68歲的萊斯（Charles M. Rice）為洛克菲勒大學的病毒學教授，其主要研究領域為C型肝炎病毒，於2002年至2003年擔任美國病毒學學會（American Society for Virology）主席，2016年則與德國病毒學家巴滕施拉格（Ralf F. W. Bartenschlager）和美國化學家索菲亞（Michael J. Sofia）共同獲得拉斯克狄貝基臨床醫學研究獎。

    去年諾貝爾醫學獎由美國癌症學家凱林（William G. Kaelin Jr）、英國醫學家拉特克利夫（Peter J. Ratcliffe）和美國醫學家塞門扎（Gregg L. Semenza）共同摘下殊榮，諾貝爾大會指出，3人研究成果揭露了細胞如何適應不同氧氣供給的分子機制，為對抗貧血、癌症、以及其他許多疾病建立了新策略。

    受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，今年的諾貝爾取消現場頒獎典禮，改線上舉行，是1944年二次世界大戰以來首次，不過主辦單位本屆獎金加碼100萬瑞典克朗（約新台幣328萬），獎金來到1000萬瑞典克朗（約新台幣3278萬）。

    諾貝爾獎今天將陸續揭曉醫學、物理、化學、文學、和平和經濟各項得獎名單，明天將於瑞典公布物理學獎得主，7日將宣布化學獎得主，8日將宣布的文學獎得主，和平獎得主9日在挪威奧斯陸揭曉，12日則是宣布經濟獎得主。

    諾貝爾大會指出，今年醫學獎得主們的發現，揭示了慢性肝炎其餘病例的病因，C肝會經輸血傳染，所以得以靠檢驗找出，並促使研發新藥物，拯救了數以百萬計的生命。（法新社）

    諾貝爾大會指出，今年醫學獎得主們的發現，揭示了慢性肝炎其餘病例的病因，C肝會經輸血傳染，所以得以靠檢驗找出，並促使研發新藥物，拯救了數以百萬計的生命。（法新社）

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