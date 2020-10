2020諾貝爾醫學獎揭曉！發現C肝病毒 英美3學者獲殊榮

2020/10/05 18:26

〔即時新聞/綜合報導〕2020年諾貝爾獎今(5)日正式揭開序幕,台灣時間下午5時30分在瑞典揭曉「諾貝爾生理學或醫學獎」(通稱醫學獎),由美國病毒學家阿爾特(Harvey J. Alter)、英國生物化學家霍頓(Michael Houghton)與美國學者萊斯(Charles M. Rice)三人共同獲得,以表彰他們發現C肝病毒成果。

卡羅琳學院諾貝爾大會(The Nobel Assembly at Karolinska Institutet)今日宣布,阿爾特、霍頓以及萊斯獲得今年諾貝爾醫學獎。諾貝爾大會指出,今年醫學獎得主們的發現,揭示了慢性肝炎其餘病例的病因,C肝會經輸血傳染,所以得以靠檢驗找出,並促使研發新藥物,拯救了數以百萬計的生命;3名得主可共同分得1000萬瑞典克朗(約新台幣3240萬元)的獎金。

現年85歲的阿爾特(Harvey James Alter)為美國國立衛生研究院輸血醫學家,曾分別在2000年與2013年獲得拉斯克臨床醫學研究獎和蓋爾德納國際獎;霍頓(Michael Houghton)為英國生物化學家,參與開發C型肝炎測試,曾在白金漢郡塞爾研究實驗室工作,於1982年成為希龍公司的非A非B型肝炎部主管。

現年68歲的萊斯(Charles M. Rice)為洛克菲勒大學的病毒學教授,其主要研究領域為C型肝炎病毒,於2002年至2003年擔任美國病毒學學會(American Society for Virology)主席,2016年則與德國病毒學家巴滕施拉格(Ralf F. W. Bartenschlager)和美國化學家索菲亞(Michael J. Sofia)共同獲得拉斯克狄貝基臨床醫學研究獎。

去年諾貝爾醫學獎由美國癌症學家凱林(William G. Kaelin Jr)、英國醫學家拉特克利夫(Peter J. Ratcliffe)和美國醫學家塞門扎(Gregg L. Semenza)共同摘下殊榮,諾貝爾大會指出,3人研究成果揭露了細胞如何適應不同氧氣供給的分子機制,為對抗貧血、癌症、以及其他許多疾病建立了新策略。

受到武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情影響,今年的諾貝爾取消現場頒獎典禮,改線上舉行,是1944年二次世界大戰以來首次,不過主辦單位本屆獎金加碼100萬瑞典克朗(約新台幣328萬),獎金來到1000萬瑞典克朗(約新台幣3278萬)。

諾貝爾獎今天將陸續揭曉醫學、物理、化學、文學、和平和經濟各項得獎名單,明天將於瑞典公布物理學獎得主,7日將宣布化學獎得主,8日將宣布的文學獎得主,和平獎得主9日在挪威奧斯陸揭曉,12日則是宣布經濟獎得主。

