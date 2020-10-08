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    川普染疫出院後 首度踏入白宮橢圓形辦公室

    2020/10/08 04:54

    〔中央社〕白宮發言人表示，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的美國總統川普日前離開醫院後，於今天首度踏進白宮的橢圓形辦公室（Oval Office）。

    川普上週被驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應，2日晚間被送往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。但他5日傍晚已回到白宮。

    路透社報導，在傳出他進入橢圓形辦公室不久後，川普就推文：「剛聽完戴爾塔颶風（Hurricane Delta）的簡報，並跟德州州長艾波特（Greg Abbott）和路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）談過話。」

    醫師康利（Sean Conley）今天表示，川普已24小時無症狀、4天沒發燒。

    但在康復期間，川普活動範圍仍限於白宮。面對民調無起色，他正試著重振聲勢。

    法新社報導，今天川普還批評民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）是「怪人」（wacko），推文說：「他好幾年來一直是個怪人，大家都知道。」

    「注意到媒體怎麼都不再報導他智商非常低這類壞事了嗎？假新聞！」

    川普5日出院後就不斷怒發推文。目前距離11月3日大選只剩4週，他還在接受武漢肺炎的治療。最新民調則預測拜登明顯將會勝選。

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