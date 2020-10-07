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    媽媽倒車意外輾斃3歲女兒！參加派對親友全目睹慘案

    美國賓州發生一起不幸意外，一名媽媽意外在公園舉辦的派對上輾斃自己3歲的女兒。公園示意圖，非本新聞事件。（歐新社）

    美國賓州發生一起不幸意外，一名媽媽意外在公園舉辦的派對上輾斃自己3歲的女兒。公園示意圖，非本新聞事件。（歐新社）

    2020/10/07 16:50

    〔即時新聞／綜合報導〕悲劇！美國賓夕凡尼亞州路澤恩縣（Luzerne County）於上週六（3日）發生一起不幸意外，一名3歲女童卡塔琳娜（Catharina）和家人參加親友的生日派對時，因現場動線規劃不周，其母停車時不慎輾斃親生女兒，目睹慘案的親友紛紛驚叫出聲，媽媽發現真相時也難以承受，至今仍不敢相信。

    根據美媒《WNEP》報導，當時卡塔琳娜與家人前往公園參加參加姑姑18歲的生日派對，不料她卻在媽媽停車時跑到車尾，後照鏡裡完全看不到嬌小的身軀，倒車瞬間就被撞倒、輾過了，四周發出震耳的尖叫聲，察覺不對勁的媽媽打開車門，走到車後一看，瞬間難以承受真相，儘管緊急送醫急救，仍然無法挽回幼小的生命。

    報導提到，隔日親友們再度相聚，但這次帶來的氣球不再是為了慶祝生日，而是送卡塔琳娜到天堂的餞別禮，她的一位阿姨表示，他們會永遠記得小女孩的笑容，「大家當時都嚇傻了，孩子們都在旁邊哭泣，大家都受到了很大的打擊」，而居住在附近的鄰居表示，發生事故的公園一直存在動線規劃的問題，「緊鄰公園旁邊的道路總是有許多車子超速通過，但公園裡卻有很多孩子玩耍，真的很危險」。

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