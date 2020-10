媽媽倒車意外輾斃3歲女兒！參加派對親友全目睹慘案

2020/10/07 16:50

〔即時新聞/綜合報導〕悲劇!美國賓夕凡尼亞州路澤恩縣(Luzerne County)於上週六(3日)發生一起不幸意外,一名3歲女童卡塔琳娜(Catharina)和家人參加親友的生日派對時,因現場動線規劃不周,其母停車時不慎輾斃親生女兒,目睹慘案的親友紛紛驚叫出聲,媽媽發現真相時也難以承受,至今仍不敢相信。

根據美媒《WNEP》報導,當時卡塔琳娜與家人前往公園參加參加姑姑18歲的生日派對,不料她卻在媽媽停車時跑到車尾,後照鏡裡完全看不到嬌小的身軀,倒車瞬間就被撞倒、輾過了,四周發出震耳的尖叫聲,察覺不對勁的媽媽打開車門,走到車後一看,瞬間難以承受真相,儘管緊急送醫急救,仍然無法挽回幼小的生命。

報導提到,隔日親友們再度相聚,但這次帶來的氣球不再是為了慶祝生日,而是送卡塔琳娜到天堂的餞別禮,她的一位阿姨表示,他們會永遠記得小女孩的笑容,「大家當時都嚇傻了,孩子們都在旁邊哭泣,大家都受到了很大的打擊」,而居住在附近的鄰居表示,發生事故的公園一直存在動線規劃的問題,「緊鄰公園旁邊的道路總是有許多車子超速通過,但公園裡卻有很多孩子玩耍,真的很危險」。

