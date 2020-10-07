武漢肺炎》非僅重症才會出現長期症狀 BBC：疲勞恐伴終身

離開醫院2個月後仍有高達87％的病患還有至少一種症狀，其中逾半數回報仍有明顯的疲勞感。（法新社）

2020/10/07 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），引起國際震驚，也讓台灣不少民眾再次想起疾病的無情與恐怖，BBC今日刊出專文，探討在感染後可能出現的長期症狀，「甚至可能引發無法治癒的慢性疲勞症候群」。

英國廣播公司（BBC）指出，刊登在《美國醫學會雜誌》（American Medical Association）針對義大利羅馬最大醫院共143名患者的研究中，科學家在病患痊癒出院後持續追蹤，結果顯示，離開醫院2個月後仍有高達87％的人還有至少一種症狀，其中逾半數回報仍有明顯的疲勞感。

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BBC強調，並不是重症患者才會出現長期症狀，有些輕症患者痊癒至今仍受病態疲勞所苦。

關於武漢肺炎病毒對人體造成的長期影響，目前並無完整的研究結果，但學界初步研究發現，病毒可能在免疫系統、呼吸系統留下長期甚至永久傷害，對人體新陳代謝造成改變，甚至破壞心臟、大腦結構，並促使血管老化，其中許多傷害無法徹底痊癒，甚至還會越來越嚴重。

BBC指出，眾多武漢肺炎症狀中，出現比例最高的是長期疲倦，在回報具有這種症狀的病患中，部分人士被認為已演變為慢性疲勞症候群，若與SARS冠狀病毒導致的症狀相似，患者即使已經痊癒，可能還是會持續出現病態疲倦感長達數年，這症狀甚至可能跟隨終身。

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