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    不滿戰狼外交、疫情應對 14國對中國負面觀感創新高

    美國皮尤研究中心（Pew Research Center）先前針對全球14個國家的民眾進行民調，結果顯示受訪國均有超過半數的民眾對中國持負面觀感，特別是美、英、德、加拿大、澳洲等國對中的負面觀感更是創新高。（美聯社）

    美國皮尤研究中心（Pew Research Center）先前針對全球14個國家的民眾進行民調，結果顯示受訪國均有超過半數的民眾對中國持負面觀感，特別是美、英、德、加拿大、澳洲等國對中的負面觀感更是創新高。（美聯社）

    2020/10/07 10:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國皮尤研究中心（Pew Research Center）先前針對全球14個國家的民眾進行民調並於6日發布，結果顯示受訪國均有超過半數的民眾對中國持負面觀感，特別是美、英、德、加拿大、澳洲等國對中的負面觀感更是創新高，原因則與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以及中國的「戰狼式」外交有關。

    皮尤研究中心於今年6月10日至8月3日期間，針對全球14個國家、1萬4276位民眾進行調查，調查結果顯示，這些國家對中國的負評達到10多年來最高點，對中國持負面觀感的民眾數量來說，依序分別為日本（86%）、瑞典（85%）、澳洲（81%）、丹麥（75%）、南韓（75%）、英國（74%）、美國（73%）、加拿大（73%）、荷蘭（73%）、德國（71%）、比利時（71%）、法國（70%）、西班牙（63%）及義大利（62%）。

    至於不滿的主因，則是來自針對中國應對武肺疫情的方式，受訪的14國中平均有61%的人認為中國應對疫情不力，且低於受訪者國家及世界衛生組織；並有78%的人對中國國家主席習近平缺乏信心，多數受訪國家對習沒信心的人數比例均呈現兩位數增長。

    其中英國相較於2006年只有14%，今年的調查飆升到74%；澳洲更比去年遽增了24%，中澳關係近期也持續惡化。至於美國則是有73%，成為15年來的最高水平。調查指自現任總統川普上任以來，美國對華惡感上升了20%，中美關係跌至40年來的最低點。在所有負評中排第2的瑞典，當初雖是與中國建交的第一個西方國家，但近年因香港書商桂敏海被捕、中國遊客被逐、涉嫌「辱華」新聞等事件，兩國關係大幅滑落。

    調查的年齡層中，則是以年長人士對中國的惡感度更高。在年輕族群方面，美國對中國的負評比率首次過半；18到29歲的美國人中，有56%對中國的印象不佳。不過在其他國家方面，只有韓國有過半數年輕人對中國有負評，至於比率則高達80%。

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    美國皮尤研究中心（Pew Research Center）先前針對全球14個國家的民眾進行民調，結果顯示受訪國均有超過半數的民眾對中國持負面觀感。（圖擷自pewresearch）

    美國皮尤研究中心（Pew Research Center）先前針對全球14個國家的民眾進行民調，結果顯示受訪國均有超過半數的民眾對中國持負面觀感。（圖擷自pewresearch）

    美國皮尤研究中心（Pew Research Center）先前針對全球14個國家的民眾進行民調，結果顯示受訪國均有超過半數的民眾對中國持負面觀感。（圖擷自pewresearch）

    美國皮尤研究中心（Pew Research Center）先前針對全球14個國家的民眾進行民調，結果顯示受訪國均有超過半數的民眾對中國持負面觀感。（圖擷自pewresearch）

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