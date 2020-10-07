俄羅斯堪察加半島海域驚爆不明汙染 95％生物死亡、多衝浪客中毒

俄羅斯東部堪察加半島（Kamchatka peninsula）的卡拉克提斯基（Khalaktyrsky）海灘爆發嚴重水汙染，海水一度呈現「黃綠色」，大量海洋生物的屍體被沖上岸。（圖翻攝自Twitter）

2020/10/07 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕俄國遠東地區堪察加半島（Kamchatka peninsula）一處觀光海灘近期爆發不明原因的嚴重水域汙染，大量海洋生物屍體堆滿海灘，科學家預估該海域可能有高達95%的生物喪命，而當地居民表示曾目睹20至30公里範圍內的海水變成「黃綠色」，且已造成多名衝浪客視力下降、發燒和嘔吐等症狀，經診斷為「中毒」，目前官方仍在水汙染調查原因。

綜合外媒報導，汙染地點位在俄羅斯東部堪察加半島（Kamchatka peninsula）的卡拉克提斯基（Khalaktyrsky）海灘，當地一群衝浪客在9月初時陸續發現，海水有刺鼻的異味，下水後身體出現不適，不少人出現喉嚨痠痛、視力惡化、眼睛乾澀、噁心、身體虛弱、嘔吐和發燒等症狀，但直到後來居民在海灘上發現大量的海生動物屍體，甚至9月底，親眼目睹20至30公里範圍內的海水變成「黃綠色」，他們才發現海域可能被化學物質汙染，而他們也被診斷為「中毒」，急向當地政府報告。

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堪察加半島自然資源和生態部第一時間在社群媒體上表示，水域正常，但被網紅、當地居民的照片、影片，以及綠色和平組織（Greenpeace）的水質檢測結果打臉，才改口初步檢測發現海水有高含量的石油產品和化學物質苯酚，一度超過正常值7至9倍，而堪察加地區首長索羅多夫（Vladimir Solodov）表示造成水汙染原因可能是，有毒物質外洩、火山運動或水體優養化，只說「目前唯一或許可以確定的是，水中有汙染物質。最後檢測結果尚未出爐」。

雖官方推測可能是鄰近海域有商業郵輪翻覆導致，因匯流進該海域的河流水質都正常，但當地居民懷疑根本就是存放在該地區軍事試驗場火箭燃料外洩造成，而國防部嚴正否認。當地潛水員表示，水下有更多海洋生物的屍體，遠比沖上海灘的數量還多，科學家悲觀研判，該海域可能有高達95%的生物喪命，而汙染物仍在南移，「生態浩劫」恐將擴大。

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