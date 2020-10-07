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    iphone 12來了？ 蘋果預告10/13直播發表會

    蘋果公司在稍早釋出10月13將舉行活動，市場盛傳將發表蘋果首款5G的iPhone手機。（圖擷自Apple官網）

    蘋果公司在稍早釋出10月13將舉行活動，市場盛傳將發表蘋果首款5G的iPhone手機。（圖擷自Apple官網）

    2020/10/07 01:12

    〔即時新聞／綜合報導〕在稍早蘋果（Apple）釋出消息，確定在美西時間10月13日早上10:00（台灣時間14日凌晨1點）舉行直播活動，雖然在預告的畫面中沒有說明將會發表何種產品，但對照先前市場上的傳言，這場直播將會宣告新一代的iPhone 12即將上市。

    iPhone 12是蘋果第一支5G手機，傳言將有基本款的iPhone 12 mini（5.4吋）、iPhone 12（6.1吋）、iPhone 12 Pro（6.1吋）以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max 等4款機種，目前亞馬遜網站已經可以看到不少手機殼廠商搶先開賣，iPhone 12的外型也被搶先曝光。

    iPhone 12原本預計會在蘋果秋季發表會中登場，但蘋果在9月的活動中並未公布iPhone 12上市消息，因此10月13日的這場活動，幾乎可以確定是為新一代iPhone而辦，市場推測蘋果會先在10月16日開放預購iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max，至於6.1吋的iPhone 12及iPhone 12 Pro，則會延後到10月23日才開放預購。

    iPhone 12的詳細規格、產品特色、外觀顏色及實際售價，則要等到台灣時間14日凌晨之後才會見真章。

    iPhone 12的手機保護款已經在市場預購多時，連帶也將iPhone 12曝光。（圖擷自Amazon）

    iPhone 12的手機保護款已經在市場預購多時，連帶也將iPhone 12曝光。（圖擷自Amazon）

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