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    川普確診》中網民嗨爆 美記者：中共控制的社群媒體幸災樂禍

    美國總統川普（圖中）與第一夫人梅蘭妮亞近日確診武漢肺炎，消息一出後，中國網民紛紛笑稱是「國慶禮物」；對此，《美國之音》記者張蓉湘指出，大量幸災樂禍的言論都是出現在中共嚴密控治的社群媒體。（法新社資料照）

    美國總統川普（圖中）與第一夫人梅蘭妮亞近日確診武漢肺炎，消息一出後，中國網民紛紛笑稱是「國慶禮物」；對此，《美國之音》記者張蓉湘指出，大量幸災樂禍的言論都是出現在中共嚴密控治的社群媒體。（法新社資料照）

    2020/10/06 22:01

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在美東時間2日凌晨宣布確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），消息一出，不少正在歡度國慶假期的中國網民紛紛笑稱是「國慶禮物」；對此，《美國之音》中國裔記者張蓉湘（Nike Ching）指出，這些出現大量幸災樂禍言論的社群媒體其實都是在中共嚴密控制下，同一時間，認真討論的言論卻被迅速封殺。

    綜合媒體報導，川普和其夫人梅蘭妮亞2日被檢驗出武漢肺炎，引發全球熱議，關於川普確診一事，中國此次選擇低調處理，中共總書記習近平及官方皆未發表正式聲明，但中國網民大多在微博上開心宣稱「普天同慶」、「美國送來國慶大禮」。

    針對中國官方低調、網民幸災樂禍的現象，《美國之音》常駐美國國務院記者張蓉湘5日在推特指出，針對川普夫婦新冠病毒檢測呈陽性，「在中國共產黨宣傳部門嚴密控制的社群媒體上出現大量的幸災樂禍的言論。與此同時，中國網民認真討論這個敏感話題的言論卻被中共網管當局迅速封殺」。

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