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    武漢肺炎》斯里蘭卡爆超級傳播者 1製衣工人傳321人

    斯里蘭卡首都可倫坡郊區一間製衣廠今驚傳1名工人傳染導致321人確診，當地政府不得不緊急對感染者居住的地區實施宵禁令。（美聯社）

    斯里蘭卡首都可倫坡郊區一間製衣廠今驚傳1名工人傳染導致321人確診，當地政府不得不緊急對感染者居住的地區實施宵禁令。（美聯社）

    2020/10/06 21:41

    〔即時新聞／綜合報導〕自從斯里蘭卡在兩個月前遭爆出首波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情後，今（6）日衛生部證實，製衣廠出現「超級傳播者」工人，一共有321人群聚確診，當地政府也下令實施關閉各學校與大學。

    綜合外媒報導，這波群聚感染主要發生在首都可倫坡郊區的製衣廠，有名製衣廠工人是「超級傳播者」，造成321人發生群聚感染。

    斯里蘭卡防疫指揮官、陸軍總司令席爾瓦（Shavendra Silva）表示，目前並非全國實施封城令，而是要持續追蹤感染源，以遏止病毒的傳播；他強調，這次製衣廠工人在檢驗出陽性反應2天後，政府也確定這起新的群聚感染案例，並在所有確診者的居住地區實施「宵禁令」。

    他補充，不希望下達全國的封城令，是擔心可能會造成對多數民眾的經濟產生壓力，目前當地政府已針對確診患者較多的2個郊區進行宵禁令，當地的學校及大學也暫時關閉，對於公共運輸也有限制；當地衛生官員也表示，這兩個多月以來，他們一直積極避免疫情的快速傳播。

    根據斯里蘭卡衛生部今日的統計，斯里蘭卡單日確診新增466例，累計確診3979例，死亡累積13例。

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