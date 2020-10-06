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    武漢肺炎》防疫不二法門 諾貝爾醫學獎得主這樣說

    美國學者阿特爾（左）、萊斯（中）和英國學者賀頓（右）因發現C型肝炎病毒，獲得今年諾貝爾醫學獎。（美聯社）

    美國學者阿特爾（左）、萊斯（中）和英國學者賀頓（右）因發現C型肝炎病毒，獲得今年諾貝爾醫學獎。（美聯社）

    2020/10/06 17:32

    〔中央社〕榮獲今年諾貝爾醫學獎的3位英、美學者今天表示，科技進步與國際合作有助科學理解武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），但要終止疫情仍有賴政治意志，落實病毒學家認可的「戴口罩」與「維持社交距離」。

    美國學者阿特爾（Harvey J. Alter）、萊斯（Charles M. Rice）和英國學者賀頓（Michael Houghton）因發現C型肝炎病毒，獲得今年諾貝爾醫學獎。在不同的記者會場合裡，3位得主都提及他們當年為取得研究成果，總是要花費很長的時間，如今拜科技進步之賜，現在取得成果已快上許多。

    現年68歲的萊斯表示，當年單是為排列出單一病毒的基因組就得耗時數月，「如今人們只需幾個小時，對照現在人們在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）了解程度所取得的進展速率，更是驚人」。

    對賀頓來說，科技的進步，特別是關於疫苗研發「將使疫情撥雲見日」。萊斯也說，透過全球科學合作來因應新型冠狀病毒大流行「有助日後對抗新的病毒」。

    阿特爾表示，每年奪走約40萬條人命的C型肝炎病毒，如今已更易於檢測和投藥治療，人們需要的是政治意志來根絕C肝，對付COVID-19也是，「需要做的工作主要就是檢測、治療。倘若我們已經有更快的COVID-19檢測與治療方式，道理與原則都是一樣的」。

    賀頓還說，遵守基本衛生規定為防疫所必要，「當你看到不是每個人所為都照著病毒學家認可的方式，就會感到不安，這些方式包括維持社交距離與戴口罩等，以此類推」。

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