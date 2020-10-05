警隊妙招保護加州野火據點木屋 網笑︰巨大的烤馬鈴薯

克恩河峽谷（Kern River Canyon）警隊用防火材質把據點包起來，避免建物受到大火影響損壞。（翻攝U.S. Forest Service - Sequoia National Forest粉專）

2020/10/05 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕加州野火猛燒至今仍未平息，加州政府及相關單位正在絞盡腦汁想在惡火中避免建物受到影響；對此，美國國家森林局（United States Forest Service）分享了美洲杉國家森林克恩河峽谷（Kern River Canyon）警隊據點現況，只見小屋被外觀近似於錫箔紙的防火材質包住，只有煙囪裸露在外，引起民眾熱烈討論，笑稱小屋看起來「巨大的烤馬鈴薯」。

根據《福斯新聞》報導，加州消防局（Cal Fire）4日表示，已有逾1萬6500名消防員正在投入滅火作業，全力遏制州內23處主要野火延燒；該局統計今年野火數量，表示已有超過8200場野火在加州肆虐，焚燒面積逾400萬英畝（合約1萬6200平方公里）。統計至4日，今年加州已有31人在大火中喪生，超過8454座建築物也被摧毀。

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該單位補充，風勢助長野火的危機已然消退，但目前炙熱高溫和低濕度仍使滅火作業面臨嚴峻挑戰，除保障生命安全之外，如何避免建物持續受到損失也是一項棘手工程；對此，克恩河峽谷國家公園警隊就想出了一招，透過美國國家森林局粉專的分享，可以見到警隊用外觀類似錫箔紙的防火材料包住了單層且獨立的木造小屋，只有不怕火的石砌煙囪裸露在外。

美國國家森林局笑稱，這景象真是「令人難以置信」，貼文中也引述該警隊一位不具名隊員的「包裝過程」分享，「我在包房子的時候，一直覺得很像在幫家人包聖誕節禮物」，這位隊員幽默表示，「為了確定這些包材確實固定，就像我母親所說的，我們用掉不少膠帶」。

網友則笑稱，整棟小屋看起來彷彿「是顆巨大的烤馬鈴薯」、「這麼大的包裝材質到底是從哪找來的」；不過玩笑歸玩笑，美國民眾仍不忘留言感謝警消的付出。

據了解，看似錫箔紙的材質其實是一種防火包材，簡單來說，它是一道「耐火的鋁屏障」，可以保護可燃結構免受燃燒的餘燼及熱輻射的影響，在國家森林裡經常被用於拯救樹木。

圖為據點原本的樣貌。（翻攝U.S. Forest Service - Sequoia National Forest粉專）

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