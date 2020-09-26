野火威脅價值千萬大麻產區 加州近千位農民拒絕撤離

加州野火逼近全美最大的大麻產區，近千位農民拒絕撤離。（彭博）

2020/09/26 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕加州野火已延燒上萬平方公里，近日火勢更逼近全美最大的大麻產地「翡翠三角區」（Emerald Triangle），當地卻有近千名農民拒絕在大麻作物將成熟之際撤離家園。若野火吞噬當地大面積的大麻田，損失恐達千萬美金。

綜合外媒報導，加州大火近日已蔓延到三一郡（Trinity County）的後山與三一松地區（Post Mountain-Trinity Pines），三一郡警方表示，執法人員挨家挨戶發出警告，提醒居民可能會面臨嚴重的火災威脅，但多數農民拒絕離開，警方也不能強迫民眾撤離。

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當局和當地居民24日預估，在後山與三一松地區仍有多達千人未撤離，其中多數是大麻農。警員特魯希略（Nate Trujillo）表示，這些農地有價值數百萬的大麻，其中許多植物正處於關鍵的萌芽期。據報導，當地不少大麻田在幾天或是幾週後就能收成。

知情人士表示，社區內有多達40個合法大麻田，而非法種植區的農場數量大約是10倍以上，據估計，當地合法大麻產值約為2000萬美金（約新台幣5.8億）。

消防人員已向社區居民承諾，將竭盡所能保護他們的作物財產，仍有許多人拒絕離開，後山志願消防隊長多波（Astrid Dobo）表示，大麻農多數不相信當局，當地居民都認為，自己經歷過多次野火，可以自行以控制住火勢保護大麻。

指揮小組發言人麥可米蘭（Mike McMillan）則強調，消防團隊不會為拯救人民而犧牲，這並非消防員的職責。麥可米蘭提到，團隊會在一次拜訪每戶居民，若是他們仍選擇留下，火勢變得危急時，消防團隊將不會冒生命危險。

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