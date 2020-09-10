俄勒岡州野火猛烈！州長：死亡、財損恐破州史紀錄

美國西岸的山火持續失控，火勢蔓延至加州、俄勒岡州及華盛頓州多個地區，俄勒岡州繼先前發布緊急狀態後，州長布朗9日表示，死亡人數和財產損失恐將創下州史之最。（路透）

2020/09/10 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國西岸的山火持續失控，火勢蔓延至加州、俄勒岡州及華盛頓州多個地區，位於加州北邊的俄勒岡州繼先前發布緊急狀態後，州長布朗（Kate Brown）9日表示，已有數百棟民宅遭大規模野火吞噬，擔憂死亡人數和財產損失恐將創下州史之最。

受天氣炎熱、乾燥及強風等因素影響，美國西岸近日持續遭受野火侵襲，俄勒岡州8日進入緊急狀態並進行大規模撤離，俄勒岡州緊急事務管理辦公室週一時指出，全州有超過752起大火，估計有600起是人為引發，另外152起則是雷擊造成。州長布朗9日在長達1小時的記者會上更指出，俄勒岡州遭受大火的範圍已超過5千平方英里（約1295公頃），大約3千名消防人員仍持續搶救多處災情，其中包含35場大型野火。

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布朗也指出，到目前已有數百棟民宅遭大規模野火吞噬，至少5座城鎮受到很大程度的破壞，估計由野火造成的嚴重人員和財產損失，恐將創下州史之最，布朗也希望猶他州的消防員能一起加入救災。當局也呼籲民眾配合撤離的要求，並請未收到疏散指示的民眾待在家中避免外出，同時也希望民眾只在真正的進急狀況下撥打911，以免讓救難系統不堪重負。

俄勒岡州州長布朗9日指出，俄勒岡州遭受大火的範圍已超過5千平方英里（約1295公頃），大約3千名消防人員仍持續搶救多處災情，其中包含35場大型野火。（美聯社）

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