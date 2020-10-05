關係早生變？脫北菁英爆：金正恩曾罵習近平「狗兒子」

脫北菁英爆料，其實北韓的軍事行動和核武試驗，都讓中國反感，「中國和北韓是兄弟之邦」其實是錯誤的偏見；金正恩（圖左）更曾經因為習近平（圖右）先行和時任南韓總統朴槿惠會面，痛罵習近平「小狗」。（歐新社）

2020/10/05 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕北韓跟中國被視為政治關係良好的兩國，不過有脫北菁英爆料，其實北韓的軍事行動和核武試驗，都讓中國反感，「中國和北韓是兄弟之邦」其實是錯誤的偏見；北韓領導人金正恩更曾經因為中共領導人習近平先行和時任南韓總統朴槿惠會面，痛罵習近平「小狗」。

根據《美國之音》報導，南韓過去接受美軍薩德系統（THAAD，終端高空防禦系統）前和中國關係不錯，好到習近平上任後2年先到南韓與時任南韓總統朴槿惠會面，而不是和北韓會面。

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「脫北」菁英李賢承（이현승，音譯）就在2日舉辦、討論「統一韓半島（朝鮮半島）」的線上學術演講中爆料，習近平先行訪南韓的舉動讓金正恩直接氣炸，在軍官面前痛罵習近平是「狗兒子」（개새끼），更指示轉往和俄羅斯及東南亞展開交流。

李賢承指出，過去大眾普遍認定中國和北韓是「兄弟之邦」，並能造成巨大影響，不過實際上這樣的想法是「錯誤的」，因為中國當局推動改革開放之時，也對於北韓的軍事舉動及核武試驗相當反感，北韓的菁英階層還反而對日本的產品、技術更加嚮往，盼有朝一日能和日本合作。

30歲的李賢承曾經前往位於中國遼寧省的東北財經大學留學7年多，甚至擔任朝鮮勞動黨青年分支「金日成金正日主義青年同盟」在大連的委員長，返回北韓後他隨即加入朝鮮勞動黨，並在船舶公司擔任中國分公司副代表，處理北韓和中國的貿易事宜。

李賢承的父親同樣為菁英階層，出身於「朝鮮勞動黨39號室」，該機關直接隸屬朝鮮勞動黨中央委員會書記局，並負責北韓在海外的地下經濟活動，例如偽造貨幣，甚或出口軍火。

李賢承於2014年「脫北」，並於2016年移居美國。他透露，在北韓當兵時，營內環境極差，長期受飢餓及長官虐待所苦，有同袍為此將右手2根手指頭切除，只為了提早退伍；而金正恩處決姑丈張成澤一事，更讓他和父親對金氏家族的獨裁行徑感到失望透頂，才會決定叛逃。

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