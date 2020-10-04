為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    索羅門群島失守 首傳武漢肺炎病例

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）宣布，一名搭乘撤僑專機從菲律賓返國的學生確診。（歐新社）

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）宣布，一名搭乘撤僑專機從菲律賓返國的學生確診。（歐新社）

    2020/10/04 10:02

    〔中央社〕索羅門群島今天宣布第一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，這個太平洋島國失守之後，全球至今只剩9個小國和偏遠地區未傳確診病例。

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天在電視談話中告訴國人，一名搭乘撤僑專機從菲律賓返國的學生確診。這架班機搭載96名乘客。

    蘇嘉瓦瑞表示：「我必須很難過地說，儘管大家齊心努力，力阻疫情進入我國，我們零確診的狀態仍然破功了。」他敦促這個人口60萬的國家保持冷靜，還說會採取接觸者追蹤等措施避免病毒擴散，現在也沒必要封城。

    這名確診學生在菲律賓3次採檢陰性之後才搭機返國，但在返抵首都荷尼阿拉（Honiara）接受例行採撿時驗出陽性，現正接受隔離。索羅門群島還有18名學生確診陽性，目前都在菲國馬尼拉隔離。

    索羅門3月關閉國界之後，有400多名學生困在疫情嚴重的菲律賓。迫於家長壓力，索羅門官員安排了3架撤僑班機，第1架已於9月29日返抵國門。

    儘管出現確診病例，但蘇嘉瓦瑞表示，政府仍會繼續把學生撤回國內。

    索羅門失守後，目前僅剩吉里巴斯（Kiribati）、馬紹爾群島（Marshall Islands）、密克羅尼西亞聯邦（Micronesia）、諾魯（Nauru）、帛琉（Palau）、薩摩亞（Samoa）、東加（Tonga）、吐瓦魯（Tuvalu）、萬那杜（Vanuatu）等小國和領土尚未傳出確診病例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普確診》參院領袖「他聽起來不錯」 與川普電談抗疫、大法官
    2020/10/04 09:34

    川普確診》參院領袖「他聽起來不錯」 與川普電談抗疫、大法官
    川普確診》彭斯加大競選活動 將如期參加副總統辯論
    2020/10/04 09:16

    川普確診》彭斯加大競選活動 將如期參加副總統辯論
    川普確診》 拜登推特發文：我將成為美國全民的總統
    2020/10/03 23:32

    川普確診》 拜登推特發文：我將成為美國全民的總統
    武漢肺炎》全球超過3468萬例確診 近103萬人病歿
    2020/10/03 22:21

    武漢肺炎》全球超過3468萬例確診 近103萬人病歿
    東南亞疫情未歇 馬來西亞增317例確診創單日新高
    2020/10/03 21:43

    東南亞疫情未歇 馬來西亞增317例確診創單日新高
    武漢肺炎》馬來西亞單日287例確診創新高 沙巴成疫情熱點
    2020/10/03 14:46

    武漢肺炎》馬來西亞單日287例確診創新高 沙巴成疫情熱點
    國際今日熱門
    川普確診》宣布確診後18小時 川普推特首發文
    2020/10/03 11:10

    川普確診》宣布確診後18小時 川普推特首發文

    川普確診》參議員接連染疫 國會考慮擴大篩檢
    2020/10/03 11:39

    川普確診》參議員接連染疫 國會考慮擴大篩檢

    防疫失利 「巴西川普」8月支持率竟攀升至執政以來新高點
    2020/10/03 14:21

    防疫失利 「巴西川普」8月支持率竟攀升至執政以來新高點

    軍情動態》亞塞拜然將安-2雙翼飛機改為無人機 誘使防空設施開火
    2020/10/03 11:49

    軍情動態》亞塞拜然將安-2雙翼飛機改為無人機 誘使防空設施開火

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播