川普確診》川普夫婦染疫震驚全球 中國外交部低調回應

中國外交部發言人華春瑩2日深夜在推特表示，「希望他們（川普夫婦）都能夠盡快康復，保持健康」。（美聯社資料照）

2020/10/03 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），消息震驚全球。對此，中國外交部2日晚間7點向《路透》做出簡短回應表示，中國希望川普夫妻早日康復；中國外交部發言人華春瑩深夜也在推特發文說，「希望他們都能夠盡快康復，保持健康」

川普宣布確診後，中國官員及媒體都保持低調，中國國家主席習近平及中國官方一直都沒有任何回應，駐北京的境外媒體群起向中國外交部提問，希望獲得官方回應，但直到晚上7點，中國外交部才作出簡短回應，表示中國希望川普夫妻早日康復。

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而中國外交部發言人華春瑩2日晚間10點45分也在推特發文說，「很遺憾得知美國總統和第一夫人檢測呈陽性，希望他們都能夠盡快康復，保持健康」。

Saddened to learn #President and the #FirstLady of the #US tested positive. Hope they both have a speedy recovery and will be fine. — Hua Chunying 华春莹 （@SpokespersonCHN） October 2, 2020

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎，消息震驚全球。（法新社）

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