川普確診》川普夫婦染疫震驚全球 中國外交部低調回應

2020/10/03 00:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普與夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),消息震驚全球。對此,中國外交部2日晚間7點向《路透》做出簡短回應表示,中國希望川普夫妻早日康復;中國外交部發言人華春瑩深夜也在推特發文說,「希望他們都能夠盡快康復,保持健康」

川普宣布確診後,中國官員及媒體都保持低調,中國國家主席習近平及中國官方一直都沒有任何回應,駐北京的境外媒體群起向中國外交部提問,希望獲得官方回應,但直到晚上7點,中國外交部才作出簡短回應,表示中國希望川普夫妻早日康復。

而中國外交部發言人華春瑩2日晚間10點45分也在推特發文說,「很遺憾得知美國總統和第一夫人檢測呈陽性,希望他們都能夠盡快康復,保持健康」。

Saddened to learn #President and the #FirstLady of the #US tested positive. Hope they both have a speedy recovery and will be fine.