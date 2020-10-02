川普確診》英相強森「過來人身分」打氣 莫迪普廷多國元首送暖

英國首相強森也曾確診，他特別向川普夫婦打氣，表示夫婦倆會好得很快。（美聯社）

2020/10/02 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（2）日在推特證實，他和妻子梅蘭妮亞確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。對此，染疫「過來人」英國首相強森（Boris Johnson）等多國政要也紛紛祝福川普夫婦早日康復。

川普在推特宣布與夫人梅蘭妮亞皆確診武漢肺炎，留言打氣支持川普的包含政府官員、電視名嘴，連時常批評川普的MSNBC主播梅道（Rachel Maddow）也留言暖心祝福。另外，印度總理莫迪（Narendra Modi）則是第一個送暖的外國元首，他表示「希望我的朋友川普和妻子早日康復」。

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英國首相強森過去也曾確診，他也特別向川普夫婦打氣，表示夫婦倆會好得很快；巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）也說，祝福川普夫婦感康復；根據《CNN》報導，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）也打電報祝川普早日康復，表示川普的活力能夠戰勝病毒，「我相信你的活力、精神還有樂觀，可以幫助你面對這個危險的病毒」。

而曾被川普指責疫情處理不當的世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），稍早也在推特發文，祝福川普夫婦兩人早日康復。

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） October 2, 2020

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美國總統川普證實，他和妻子梅蘭妮亞確診武漢肺炎。（法新社）

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