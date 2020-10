川普確診》英相強森「過來人身分」打氣 莫迪普廷多國元首送暖

2020/10/02 22:39

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普今(2)日在推特證實,他和妻子梅蘭妮亞確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)。對此,染疫「過來人」英國首相強森(Boris Johnson)等多國政要也紛紛祝福川普夫婦早日康復。

川普在推特宣布與夫人梅蘭妮亞皆確診武漢肺炎,留言打氣支持川普的包含政府官員、電視名嘴,連時常批評川普的MSNBC主播梅道(Rachel Maddow)也留言暖心祝福。另外,印度總理莫迪(Narendra Modi)則是第一個送暖的外國元首,他表示「希望我的朋友川普和妻子早日康復」。

英國首相強森過去也曾確診,他也特別向川普夫婦打氣,表示夫婦倆會好得很快;巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)也說,祝福川普夫婦感康復;根據《CNN》報導,俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)也打電報祝川普早日康復,表示川普的活力能夠戰勝病毒,「我相信你的活力、精神還有樂觀,可以幫助你面對這個危險的病毒」。

而曾被川普指責疫情處理不當的世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus),稍早也在推特發文,祝福川普夫婦兩人早日康復。

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!