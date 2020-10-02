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    川普確診》首日在官邸辦公 白宮官員：川普出現輕微症狀

    美國總統川普確診武漢肺炎，消息震驚全球。（歐新社）

    美國總統川普確診武漢肺炎，消息震驚全球。（歐新社）

    2020/10/02 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），消息震驚全球。多家外媒引述白宮官員指出，川普出現「輕微」症狀，據傳是「類似感冒的症狀」，而他確診後也在白宮官邸辦公。

    前白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）告訴福斯新聞（Fox News），表示川普是無症狀感染，預計能「平安度過這場風暴」。綜合外媒報導，白宮官員透露，川普在染疫前一天就出現聲音沙啞的情況，但不清楚是否與武漢肺炎有關。

    《紐約時報》、《美聯社》引述白宮官員消息指出，川普有出現「類似感冒」的輕微症狀，確診首日仍在白宮官邸辦公。

    白宮醫師康利（Sean Conley）表示，川普夫婦狀況都很好，未來幾天將待在白宮，他並預料川普仍能執行公務，快速康復，強調川普會得到最好的醫療照顧。

    目前美國副總統彭斯（Mike Pence）夫婦、川普女兒伊凡卡和女婿庫希納（Jared Kushner）、美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、川普提名的最高法院大法官人選巴瑞特（Amy Coney Barrett）、美國衛生部長阿薩爾以及美國國務卿龐皮歐的檢測結果皆為陰性。

    另外美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）的檢測結果尚未出爐；共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）則確診陽性。另外，川普對手拜登（Joe Biden）也將接受檢測。

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    川普女兒伊凡卡（圖右）和丈夫庫希納（圖左）接受武漢肺炎檢測，結果均為陰性。（彭博）

    川普女兒伊凡卡（圖右）和丈夫庫希納（圖左）接受武漢肺炎檢測，結果均為陰性。（彭博）

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