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    川普確診》中國網民笑看好戲？繼任前2順位起底「全是強硬派！」

    美國總統繼任第1順位的副總統彭斯（圖左）與第2順位、民主黨籍眾議院議長裴洛西（圖右），對中國的態度都是出了名的「強硬派」。（法新社、彭博，本報合成）

    美國總統繼任第1順位的副總統彭斯（圖左）與第2順位、民主黨籍眾議院議長裴洛西（圖右），對中國的態度都是出了名的「強硬派」。（法新社、彭博，本報合成）

    2020/10/02 19:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）震驚全球，然而，中國網友卻幸災樂禍，還直呼是美國送來的「國慶大禮」。根據美國法律規定，若總統因故從缺或無法履行職務，目前繼任第1順位是副總統彭斯（Mike Pence），第2順位則是民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），而這兩位對中國的態度，都是出了名的「強硬派」。

    根據《美國憲法》第25條修正案賦予的權利，若川普無法履行職務，他可以將總統職權暫時交付予現任副總統彭斯。而彭斯早就是對中國出了名的強硬派代表。2018年，他在美國華府智庫哈德遜研究所發表演說，提到台灣友邦遭中共說服與台斷交，以及台灣在國際上遭打壓的處境。彭斯當時大讚台灣為華人的民主典範，也批評中國對外擴張蠻行。

    2019年，彭斯再對「一個中國」政策提出批評，並直言不諱地警告中國，美國強烈反對中共在南海的恐嚇行為，更痛批中共干涉美國選舉。同一年，彭斯再次於華府智庫哈德遜研究所發表演說，支持香港反送中、關心西藏與新疆人權問題，並在當年駐外使節會議上批評中國無視國際法、國際法規，稱美國不會再對此視而不見。

    裴洛西與川普水火不容 但多年來強硬批中人權問題

    若彭斯也確診，無法履行職務，將由民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出任代理總統。雖裴洛西與川普意見嚴重不合，常常相互攻擊，但裴洛西多年來關注中國人權問題，對中國強硬態度外界有目共睹。

    裴洛西曾因在中國抗議六四事件，1989年被拘捕關押，1991年，裴洛西更在天安門廣場打開「獻給中國民主事業犧牲的烈士」橫幅，而遭中國驅逐出境。裴洛西在民主黨內屬於對中國強硬派，多年來時常批評中國人權問題。2018年在美中貿易戰前，裴洛西就大力督促川普對中施加實際逞罰，並對中國不公平競爭表明堅決立場。

    去年反送中時期，裴洛西多次聲援香港示威者，去年更接見民運領袖黃之鋒，今年4月，她更敦促白宮執行《香港人權與民主法案》，應對港警大舉拘捕民主派知名人士。多年來，除了關注中國人權議題，她也一直反對給予中國最惠國待遇及申辦奧運。

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