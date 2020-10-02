VTuber「稱台國家」日企道歉引爆日人怒火！議員聯盟開會討論

不僅日本網友罵翻，由日本跨黨派議員組成的「對中政策相關國會議員聯盟」（JPAC）昨日也在會議中討論此事。（取自平野鈴子推特）

2020/10/02 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本虛擬娛樂公司「COVER」事務所Hololive，旗下2位VTuber（虛擬主播）在介紹全球觀眾佔比時，稱台灣為「上位之國」，引發中國網民不滿出征，公司則急忙道歉，並對2名主播禁止活動3週。對此，不僅日本網友罵翻，由日本跨黨派議員組成的「對中政策相關國會議員聯盟」（JPAC）昨日也在會議中討論此事。

Hololive經紀公司，旗下2名直播主「赤井心」、「桐生可可」上月24日在中國平台播放的影片中將台灣稱為「國家」、「上位之國」，引發中國網民不滿出征。對此，COVER連忙發出中文、日文版道歉聲明，並將2名主播停止活動3週。

請繼續往下閱讀...

「COVER」的處理方式曝光後，反引發日本網友不滿，大量留言灌爆推特痛批「對中國跪了」、「非常糟糕的處理方式」、「只是公布客觀數據，有必要這樣嗎？」

此外，被譽為「日本反送中第一人」的模特兒、社運人士平野鈴子，1日在推特PO出一張參與「對中政策相關國會議員聯盟」的照片，只見她出示一張印有本次虛擬主播爭議事件相關照片的簡報，顯示此事已成會議中的討論主題之一。

日本「對中政策相關國會議員聯盟」由各黨派超過30名議員組成，絕大多數為關注人權的反中人士，先前香港「反送中」示威遊行時，該聯盟多次聲援示威民眾，並嚴厲譴責港府蹂躪言論、集會、新聞自由等基本人權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法