川普確診》摩納哥親王是首位 這些國家元首都曾中鏢

川普（左）與妻子梅蘭妮亞（右）今天雙雙確診感染武漢肺炎。（路透）

2020/10/02 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普及其妻子梅蘭妮亞今天（2日）雙雙確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。除了川普，肆虐全球的武漢肺炎疫情也曾讓不少國家元首中鏢，以下是本報所做的整理。

3月20日，摩納哥親王亞伯特二世（Prince Albert II）確診，他是全世界第一個感染武漢肺炎的國家元首。

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3月27日，英國首相強森（Boris Johnson）透過推特宣布自己確診，他一度狀況惡化入住加護病房，所幸最終病癒，回歸工作崗位。

6月17日，我國友邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）宣布，他與妻子雙雙確診。

7月7日，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）確診，他曾說武漢肺炎只是「小感冒」，反對巴西實施戴口罩、保持社交距離等防疫措施。

7月10日，玻利維亞總統艾尼茲（Jeanine Anez）確診。同時，該國內閣也有至少7位部長級官員中鏢。

7月29日，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）確診，但他並沒有出現相關症狀。盧卡申科曾說武漢肺炎只是一種「精神病」。

9月19日，瓜地馬拉總統吉昂馬岱（Alejandro Giammattei）確診，此時正值該國鬆綁旅行限制的期間。

10月2日，美國總統川普（Donald Trump）透過推特宣布，他與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙確診，將立即開始隔離並進行治療。

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