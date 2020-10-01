偽裝獨立媒體 俄網路組織意圖再次操弄美國大選輿論

克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）稱俄方對「美洲和歐洲公民新聞室」（Newsroom for American and European Based Citizens，簡稱NAEBC）與「和平資料庫」（Peace Data）毫不知情。（美聯社）

2020/10/02 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕一個以聖彼得堡為基地的俄國網路研究組織於2016年總統大選就被指控操弄美國輿論，近來又被發現成立了「美洲和歐洲公民新聞室」（Newsroom for American and European Based Citizens，簡稱NAEBC），散布兩極化訊息，加深大選雙方支持者對立，意圖再次左右大選輿論。各家社群媒體在NAEBC被舉報前就已採取行動。被揭發後，NAEBC的相關人士則紛紛抹除了自己與該新聞頻道的關聯。

據路透報導，NAEBC表面上是匈牙利自由獨立媒體，主頁還警示：「別讓人給愚弄過去。」聚焦於美國政治、時事，轉貼右翼媒體新聞，以合成人像徵求撰稿者，並聘請真正的美國人撰文探討敏感政治話題，再偽裝成記者、編輯，在社群媒體上推播這些右傾政治文章，如攻擊總統候選人拜登（Joe Biden）、「黑人的命也是命」運動，讚許美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）遭警方轟7槍癱瘓而引發的暴亂中，對3人開槍造成2死的白人少年。這個俄國網路研究組織也以相似手法成立了左翼媒體頻道「和平資料庫」（Peace Data）。

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社群媒體分析和監測公司Graphika領導人尼莫（Ben Nimmo）指出，俄國操縱輿論的手法進化了，核心原則卻仍相同：鼓動川普支持者，貶抑拜登，並且意圖進一步分裂雙方地散播兩極化訊息。

NAEBC自6月活躍至今，在網路上沒有太多追隨者，但與兩個受右翼人士偏好的社群媒體增加了關聯度。LinkedIn在路透聯繫之前已刪除了3個NAEBC帳號。臉書已阻止了NAEBC建立臉書帳號，也屏蔽了NAEBC的新聞。推特則已暫停NAEBC主帳號，將NAEBC網址連結標明「有潛在危險」。

路透記者聯繫NAEBC，詢問他們與俄國關聯時，一位自稱白卡（Nora Berka）的助理編輯拒絕視訊與電訪，單單以文字回應NAEBC與任何勢力無干。之後，白卡和其他NAEBC職員紛紛從社群網站上刪除了部分貼文，個人資料也抹去了與NAEBC的所有關聯。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則指稱，俄方對NAEBC與「和平資料庫」毫不知情。美國聯邦調查局對此不予置評。

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